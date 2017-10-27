Какое жилье сдают в Минске по $1700 в сутки и кто там отдыхает?15
- 27.10.2017, 12:32
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Самый дорогой вариант — гостевой VIP-дом в Раубичах.
На международном сервисе по бронированию жилья Booking можно найти самые дорогие предложения для Минска, пишет nn.by.
Чем они примечательны?
Самый дорогой вариант — гостевой VIP-дом в Раубичах.
Площадь дома — 700 квадратных метров. Гостям предлагают спа, тренажерный зал, бассейн.
В доме 6 спален. Участок на берегу водохранилища захватывает даже часть пляжа. Площадь участка — более 20 соток.
За ночь в таком доме придется заплатить почти $1700 в сутки. Причем за завтрак нужно будет доплатить отдельно!
Следующий по цене вариант — вилла «Каменная горка».
Здание находится за пределами МКАД. Гостям предлагают тренажерный зал, сауну, турецкую баню (хамам) и крытый бассейн.
В доме три спальни, пять санузлов, каскадный водопад.
Общая площадь дома — 350 квадратных метров, участка — 15 соток.
Обойдется отдых почти в $1500 за сутки. Если бронировать через белорусский сайт, цены ниже — $1100. Чем дольше срок аренды, тем выходит дешевле.
Примерно такие же цены при аренде на сутки в вилле «Тарасово».
Там гостям предлагают остановиться в доме с такой же площадью (350 метров) и на таком же по площади участке (15 соток). Имеется бассейн.
Находится жилье в поселке Тарасово, также за МКАД.
Эти виллы популярны не только среди туристов, но и среди белорусских селебрити. Фото своего отдыха оттуда выкладывала, например, Валерия Матвеенко — девушка литовского футболиста Федора Черных, который в настоящее время играет в Польше, а ранее выступал за белорусские клубы «Днепр» и «Нафтан».
Делится фотографиями отдыха на виллах телеведущая и модель Катя Коба.
Отдыхала там и модель, уроженка Бреста Ольга Грибовская.
Бизнесом по аренде коттеджей с космическими ценами владеет минчанка Наталья Калджы.
Кроме трех упомянутых коттеджей, Калджы сдает еще и квартиру в «доме Чижа», площадью 150 метров. Но ее аренда стоит дешевле — «всего» $500 за сутки.
По неподтвержденной информации, муж Натальи — турецкий бизнесмен.
Рассказать журналистам о том, насколько успешен ее бизнес Наталья Калджы не захотела.