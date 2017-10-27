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Какое жилье сдают в Минске по $1700 в сутки и кто там отдыхает?

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  • 27.10.2017, 12:32
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Самый дорогой вариант — гостевой VIP-дом в Раубичах.

На международном сервисе по бронированию жилья Booking можно найти самые дорогие предложения для Минска, пишет nn.by.

Чем они примечательны?

Самый дорогой вариант — гостевой VIP-дом в Раубичах.

Площадь дома — 700 квадратных метров. Гостям предлагают спа, тренажерный зал, бассейн.

В доме 6 спален. Участок на берегу водохранилища захватывает даже часть пляжа. Площадь участка — более 20 соток.

За ночь в таком доме придется заплатить почти $1700 в сутки. Причем за завтрак нужно будет доплатить отдельно!

Следующий по цене вариант — вилла «Каменная горка».

Здание находится за пределами МКАД. Гостям предлагают тренажерный зал, сауну, турецкую баню (хамам) и крытый бассейн.

В доме три спальни, пять санузлов, каскадный водопад.

Общая площадь дома — 350 квадратных метров, участка — 15 соток.

Обойдется отдых почти в $1500 за сутки. Если бронировать через белорусский сайт, цены ниже — $1100. Чем дольше срок аренды, тем выходит дешевле.

Примерно такие же цены при аренде на сутки в вилле «Тарасово».

Там гостям предлагают остановиться в доме с такой же площадью (350 метров) и на таком же по площади участке (15 соток). Имеется бассейн.

Находится жилье в поселке Тарасово, также за МКАД.

Эти виллы популярны не только среди туристов, но и среди белорусских селебрити. Фото своего отдыха оттуда выкладывала, например, Валерия Матвеенко — девушка литовского футболиста Федора Черных, который в настоящее время играет в Польше, а ранее выступал за белорусские клубы «Днепр» и «Нафтан».

Делится фотографиями отдыха на виллах телеведущая и модель Катя Коба.

Отдыхала там и модель, уроженка Бреста Ольга Грибовская.

Бизнесом по аренде коттеджей с космическими ценами владеет минчанка Наталья Калджы.

Кроме трех упомянутых коттеджей, Калджы сдает еще и квартиру в «доме Чижа», площадью 150 метров. Но ее аренда стоит дешевле — «всего» $500 за сутки.

По неподтвержденной информации, муж Натальи — турецкий бизнесмен.

Рассказать журналистам о том, насколько успешен ее бизнес Наталья Калджы не захотела.


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