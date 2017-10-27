За год белорусы получают от ГАИ более миллиона «писем счастья» 5 27.10.2017, 12:34

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Фото: Belta.by

В 15% случаев оплату штрафов взыскивают в принудительном порядке.

В среднем за год белорусы получают около миллиона «писем счастья». Об этом во время пресс-конференции tut.by рассказал начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МВД Александр Занимон. При этом, порядка 85−90% присланных «писем счастья» белорусы оплачивают.

— Когда эта система внедрялась были опасения, что эффективность меры будет очень низкой. Но я должен сказать, что наши граждане серьезно подходят к оплате штрафов. То есть нарушают, но готовы за это нести ответственность. В 10−15% случаев оплату штрафов взыскивают в принудительном порядке. Если каким-то образом вы не получили штраф (плохо работает почта, вы не живете по месту прописки), и в курсе, что нарушили, лучше перепроверьте на сайте о наличии правонарушения или его отсутствии, — сказал Александр Занимон.

Также представитель ГАИ напомнил, что должников по штрафам могут не пустить заграницу. Но лишь по решению суда.

— Суд может ограничить должника по штрафам, и не только за ПДД, а и за другие правонарушения, в праве выезда из Беларуси. При этом, суд может не только ограничить вам выезд заграницу за неоплаченные письма счастья, но и например, ограничить право управления авто до пяти лет.

Что касается нарушителей скоростных режимов из других стран, то сейчас решается вопрос о признании взаимных решений с РФ.

— Есть два варианта решения этого вопроса: либо мы будем предоставлять факты нарушения, либо направлять материалы в РФ. Мы заинтересованы навести порядок и с нашими дебоширами, и с теми, кто приезжает в Беларусь. Мало того, есть возможность ограничить въезд систематическим нарушителям из РФ. Уже сейчас мы получаем много обращений на тему «как мне въехать в Беларусь, например из Калининграда, если меня не пускают на границе». Люди въезжают в Беларусь из Калининграда через Евросоюз и нередко прямо на границе автомобилисты узнают, что и запрещен въезд в нашу страну. Как решить эту проблему? Оплатить штрафы.