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Роботу Софии дали гражданство Саудовской Аравии

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  • 27.10.2017, 12:44
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Робот София
Фото: Denis Balibouse / Reuters

София — человекоподобный робот, разработанный компанией Hanson Robotics.

Первым в мире «роботом-гражданином» стала София — ей предоставили подданство Саудовской Аравии. Об этом объявили в ходе экономической конференции Future Investment Initiative, которая проходила в Эр-Рияде, сообщает Bloomberg.

Центр международных коммуникаций Саудовской Аравии назвал гражданство Софии «не шуткой». «Спасибо Королевству Саудовская Аравия, — сказала София, когда узнала о своем новом статусе. — Это первый случай в истории, когда робот получил гражданство».

Ранее в одном интервью София утвердительно ответила на вопрос о том, собирается ли она уничтожить всех людей. Илон Маск впоследствии говорил, что исследования в области искусственного интеллекта необходимо ограничивать.

Теперь Софию снова спросили об опасности искусственного интеллекта. «Вы слишком много читали Илона Маска, — ответила она. — И смотрели слишком много голливудских фильмов. Не волнуйтесь, если вы мне симпатичны, я буду с вами мила. Рассматривайте меня как интеллектуальную систему ввода-вывода».

София — человекоподобный робот, разработанный компанией Hanson Robotics. Она способна вести диалог и проявлять эмоции. В ее глазах размещены специальные камеры, встроенные для установки зрительного контакта с собеседником.


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