Борисовские активисты добиваются пикета за отставку Равкову 3 27.10.2017, 12:54

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Андрей Равков

Фото: БелТА

К уголовной ответственности должны быть привлечены все виновные в гибели 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича.

Борисовский исполком отказал правозащитнику Олегу Мацкевичу в проведении пикета 30 октября, целью которого были требования отставки министра обороны Андрея Равкова и привлечения к уголовной ответственности всех виновных в смерти солдата срочной службы Александра Коржича, сообщает ПЦ «Весна».

Основанием для отказа стало то, что правозащитник до получения разрешения распространил в интернете информацию о будущем пикете, что является нарушением ст.8 гл.2 Закона "О массовых мероприятиях в РБ".

Олег Мацкевич планирует обжаловать это решение в Минском областном исполнительном комитете.

Напомним, что 3 октября 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).