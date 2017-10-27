Павел Северинец: Лукашенко сам очень нервничает 5 27.10.2017, 13:11

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ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: CHARTER97.ORG

Случай в Печах показал, что резьбу может сорвать в любой момент.

Об этом в интервью сайту Сharter97.org рассказал сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, который 26 октября вышел на свободу после 15-суточного ареста.

- Павел, приветствуем вас на свободе! Чем вам запомнились эти «сутки»?

- Эти 15 суток отметились тем, что меня не арестовали сразу после суда. Девять дней подряд пришлось ездить по городу с сумкой и ожидать того, что меня арестуют. Таким образом, они пытались воздействовать на меня и на мою беременную жену, чтобы держать нас в постоянном напряжении.

Я сидел в той камере, в которой отбывал свой арест Николай Статкевич. За время моего ареста через камеру прошли около 15 человек, но была одна отличительная вещь: все они проклинали нынешнюю власть, нынешний режим. Сидели абсолютно разные люди, разных возрастов.

По-прежнему политзаключенным не дают пользоваться канцелярскими принадлежностями. Но такой вакханалии, как весной, не было.

- На свободе вас встречали друзья, родные, общественные активисты, которые решили проявить солидарность. В каком настроении вы вышли на свободу?

- Настроение было бодрым. Я очень благодарен людям, которые пришли меня встретить, хоть уже было позднее время, они приехали меня поддержать. Большое спасибо моим друзьям и в первую очередь, моей любимой жене Ольге. Была даже маленькая дочь Дмитрия Дашкевичa - Мара, с бело-красно-белым флагом. Пришел также и «тихарь», который всю эту встречу записывал.

Впереди меня ждет много различных событий, встреч, планов, презентация книги, поэтому настроение исключительно рабочее.

- Очевидно, что этим арестом вас хотели вывести из равновесия, помешать участию в Марше рассерженных белорусов 2.0. Повлиял ли как-то на вас этот арест?

- Безусловно, методы воздействия, которые они используют, просто ужасные. Но на самом деле на тех людей, которые борются за свободную Беларусь, которые 15-20 лет своей жизни посвятили этому, сидели в тюрьмах, находились под уголовным преследованием - это никак не воздействует. У нас есть опыт работы и в тюрьмах, и под многочисленными угрозами. Нас не сломить.

Лукашенко сам очень нервничает, обстановка в стране напряженная и напоминает воду в котле, которая закипает. Безусловно, на Марш рассерженных белорусов 2.0 вышли не все желающие. Еще не упала последняя капля. Но убийство солдата в Печах показало, что сорвать резьбу может в любой момент, это и является отличительной чертой всех незаконных режимов, то, что они могут пасть в любой момент. Изменить Лукашенко ничего не сможет, вот и пытается нам портить нервы.