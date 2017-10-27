Белоруска объяснила, что не так с идеей об индивидуальных счетчиках на батареях 24 27.10.2017, 13:14

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Инициатива властей не выдерживает аргументированной критики.

Вчера чиновник из Министерства жилищного хозяйства Андрей Ромашко предложил сделать обязательной плату за тепло по индивидуальным счетчикам.

На сегодня доля многоквартирного жилищного фонда, где есть возможность поквартирного учета потребления тепла, составляет около 10%. Вместе с тем ею почему-то пользуются менее половины из этих 10%.

На дискуссионной площадке talks.by пользователь под ником Санта_Клаус по полочкам разложила, в связи с чем так происходит и почему идея властей ей не нравится.

«Ох, как же давно я жду эту тему, что высказать все, что наболело! Итак, начну. Казалось бы, странно, почему же столько возможных потребителей такой хорошей и полезной (на первый взгляд) услуги, при наличии технической возможности, НЕ ХОТЯТ пользоваться этой услугой?

Как же вышло, что в стране, где почти нет исключений среди граждан, считающих каждую копейку, вдруг не нашлось и половины желающих эту копейку?

Отвечаю:

1. Плата за снятие показаний со счетчиков непонятно высока – за два визита «мастера» из странной конторы берут 12-15 рублей. За что, спрашивается?

2. Сам потребитель услуги (гражданин) не может почему-то так же как, например, при пользовании счетчиком газа или воды, считать показания и проконтролировать расход тепла. Технически счетчики для этого не приспособлены.

3. Если гражданин не может контролировать показания счетчика, то как можно слепо доверять тем цифрам, которые «нарисует» какой-то там специалист из непонятной конторы?

4. Если счетчик выходит из строя, гражданин об этом ничего не знает, потому что нет никаких опознавательных знаков, что он уже не считает калории или считает неверно.

5. Тем не менее, компания, обслуживающая, она же продающая эти счетчики, переложила ответственность за контроль их исправности именно на потребителей. То есть, не смотря на то, что не могут – должны.

6. Если счетчик признан в конце сезона неисправным – показания недействительны. И перерасчет тепла будет произведен по общегородским нормам – потребитель всегда доплачивает.

7. Снятие показаний счетчика происходит не сразу после окончания сезона отопления. Рук у компании не хватает – понятно. Только непонятно, как счетчики, работающие по принципу испарения при воздействии тепла, отличат тепло летнего солнца от тепла батареи. Счетчики они такие: тепло есть – считают...

8. Перерасчет стоимости тепла по каждой квартире происходит не раньше сентября. Даже если гражданин экономил – инфляция денежки подъедала.

9. НЕТ ни одной формулы перерасчета тепла, которая бы учитывала только показания счетчиков в квартире конкретного гражданина. Минжилкомхоз сваял целую инструкцию, как правильно обогатить расчет коэффициентами.

Т.е. часть потребителей тепла могут платить по понижающему коэффициенту, часть по повышающему, плюс надо доплачивать за тепло, ушедшее на помещения общего пользования.

Т.е. никто сейчас не платит по показаниям счетчиков. Платят по манипуляционным расчетам на основании неизвестно как снятых показаний.

10. Компания, которая получила карт-бланш от нашего ЖКХ, сумела протянуть в нормативную базу документов пункт, согласно которому, граждане, не захотевшие вступать в отношения по обслуживанию счетчиков, обязаны платить больше.

Появилось понятие «безучетная квартира».

Это значит, что если я не хочу кормить компанию, услуги которой меня не устраивают, я буду платить штраф, за непослушание. Другими словами, меня понуждают шантажом пользоваться ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ услугами.

11. Ни один потребитель в доме, где я живу, не имеет на руках договор с компанией на предоставление этих самых дополнительных услуг. Договор заключает жрэо и компания, поставляющая счетчики и оказывающая услуги по снятию показаний. Хотя на сегодня такие договора не имеют силы – закон об этом говорит прямо – никакие попытки понудить исправить дело не помогают.

12. Решение о пользовании услугами по учету тепла на сегодня принято не каждым гражданином, а общим собранием дома. Т.е. если решились поиграть в рулетку чуть больше 50% жильцов – остальные должны подчиниться, либо будут «оштрафованы» перерасчетами по общегородским тарифам. Мотивация такая: дом – едина тепловая единица и тепло общее.

13. При ситуации, когда тепло общее, почему-то те, кто отапливает и греет дом больше, платят больше. А те, кто дом выстуживает и заставляет топить соседей больше – выигрывают. Они не топят, греются на халяву и им те же «дурачки», что за них топят, еще потом и доплачивают.

14. Счастливчики, которые в первые годы повелись на обещания возвратов средств за экономию и жесточайше упорно крутили регуляторы тепла весь сезон, были страшно удивлены, почему в итоге им пришлось доплачивать. Оказалось, что повышающие коэффициенты, стоимость тепла в помещениях общего пользования и цифры экономии хитрых соседей, прикрывавших мокрой тряпкой свои счетчики, сделали свое дело.

15. Много лет безуспешно пытаюсь организовать собрание дома, чтоб обсудить вопрос отказа от услуг учета тепла, но не могу. Жалобы футболят со всех уровней. На прямой вопрос, почему 7 лет нет собраний – пишут, что да, они должны быть, но почему нет – просто молчат. Типа не спрашивали.

На вопрос по прямой линии в Мингорисполкоме никто ответить тоже не может. Не в курсе они... Звонила в министерство, чтобы выяснить, почему нет индивидуальных договоров, так там специалист вообще запуталась в определениях, что у нас является основной и дополнительной услугой. И опять же ничего добиться не удается.

Вывод: прежде чем что-то делать, а тем более, заставлять – ИЗУЧИТЕ детально вопрос.

Еще. При заселении в новую квартиру НИКТО не передавал никаких документов на установленные счетчики. В испарителях залита (и каждый сезон обновляют) жидкость, о которой у потребителя нет информации. Некоторые пытались гуглить – выдало, что жидкость ядовита, испаряется, стелясь близко к полу, поэтому якобы опасности не представляет.

НО. У меня много комнат и много ползающих детей... Зачем мне рисковать и травить своих детей? Я не хочу и считаю незаконным любое навязывание ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ услуг ЖКХ. А вымогать деньги шантажом – уголовно наказуемо. Во всяком случае, в цивилизованных странах».

В одном из следующих комментариев пользователь также пояснила:

«Самый выгодный вариант на сегодня: общедомовой счетчик.

1. Потому что целому дому (у меня 300 квартир) не надо платить 15 рублей (услуги за работу по снятию показаний – прим.). Умножить на 300 квартир = 4500 рублей только за то, что кто-то снимет показания и пересчитает цифры.

2. Не нужны проверки и ремонты индикаторов.

3. Есть реальная возможность экономить (у каждого есть регулятор), не доплачивая за услуги по снятию показаний.

4. Нет риска при поломке счетчика (которую распознать самостоятельно невозможно) попасть на перерасчет по общегородскому тарифу.

5. Нет «левых» коэффициентов.

6. Расчет понятен и воспринимается как более честный и справедливый, потому что гораздо прозрачнее».