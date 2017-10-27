Евгения Пастернак: У нас все время защищают права двоечников, а не отличников 14 27.10.2017, 13:31

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Евгения Пастернак

К чему могут привести «нововведения» Минобразования.

Министерство образования предлагает отменить экзамены в 5 класс в гимназиях, а школьные программы сделать такими же, как в обычных школах. К чему это приведет, и можно ли повлиять на чиновников, «Еврорадио» рассуждает с писательницей Евгенией Пастернак, которая ведёт переписку с Минобразования.

Смотреть трансляцию полностью можно здесь:

Предлагаем выдержки из разговора:

О переписке с чиновниками

"Вся переписка и встречи с чиновниками дали то, что Минобразования вынуждено было озвучить свои планы. Чиновники уже сказали, что решение о гимназии до конца не принято. Этого я и добивалась. Ведь такие решения не принимаются только министром образования. Это нужно обсуждать со специалистами. А спросили учителей, директоров школ?"

О двоечниках и отличниках

"У нас всё время защищают права двоечников, а не отличников. Чиновники дословно говорят, что, если неуспевающий ученик попадает в гимназию, ему трудно учиться. А как он туда попал? Ну давайте дадим возможность исключать таких учеников".

Об экзаменах в гимназию

"Родители делают из поступления в гимназию колоссальную проблему. У меня обе дочери в гимназиях, и я видела, что это такое. Стоит 200 человек родителей под стенами, когда идёт экзамен, и половине плохо. Кто-то плачет, кому-то вызывают "скорую". Но катастрофы же нет. Ну, не поступил человек, потом поступит".

"Экзамены в гимназию упростились. У моих дочерей разница в возрасте семь лет. И когда поступала старшая дочь, на экзаменах по математике была задача со звездочкой, на которой отсеивали слабых детей. А теперь, когда поступают, у половины 10 на экзаменах. Фактически, это стал экзамен по чистописании ".

О талантливых детях и учителях

"Больше всего это решение о гимназиях ударит по талантливым детям и учителям. Учителя имеют возможность работать с талантливыми детьми, и они со многим мирятся. А так, они просто уйдут на другую работу. Ну и теперь придётся раньше нанимать репетиторов, чтобы подготовиться к экзаменам за девятый класс".

О влиянии на чиновников

"Шанс убедить чиновников есть. Горячее обсуждение сильно сбивает градус, ведь чиновнику выгодно, чтобы его не обсуждали. А теперь один скандал перетекает в другой, и чиновникам это невыгодно. Если к нам сейчас подключаться учителя и директора, это поможет. Но и родители тоже участники образовательного процесса. Неясно, почему их не спрашивают о реформах".