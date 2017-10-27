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«Что не куплю, то понадкусываю»

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  • 27.10.2017, 13:49
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Как происходит «батл» между продавцами и покупателями в белорусских магазинах.

О случае в очереди к кассе магазина журналисту ex-Press.by рассказал Дмитрий, житель Жодино:

— Стоит передо мной на кассе в «Евроопте» мужчина, медленно выкладывает продукты, среди которых одна булочка. Кассирша, пробив все продукты, называет сумму, мужик оплачивает. Раскидывая продукты по пакетам, он неожиданно вручает булочку продавщице.

Та засмущалась:

— Это мне?

— Нет. Я так есть хотел, что сразу, как вошел в магазин, булку и сожрал. А эта — вместо той, что я съел. Пусть отнесут на место.

Согласитесь, регулярные жалобы покупателей на обвес, обсчет или некорректное поведение работников торговли сегодня — не редкость. Но заметим, что и самим представителям торговой сферы Борисова и Жодино тоже есть, что сказать про своих клиентов. В частности, в последние годы стал распространенным прием, когда посетитель просто на месте втихаря выпивает, съедает или надкусывает товар, который нельзя потом реализовать.

В основном такая проблема присутствует в розничной сети, где доступ к товару полностью открыт для покупателя.

Фото из паблика "Типичный Борисов"

— Мы очень часто обнаруживаем испорченный товар. Причем, вредят по-разному: кто-то берет скоропортящиеся продукты, а затем передумывает покупать и просто кладет их на полку. А после нескольких часов при комнатной температуре на полке с кофе то же мясо или рыба теряют товарный вид. Другой вариант — это когда люди намеренно берут и надкусывают, надламывают, то есть всячески уничтожают продукцию прямо в зале, — рассказывает журналисту ex-Press.by администратор зала борисовского супермаркета «Николаевский».

— Совсем недавно поймали мужчину с мармеладом в кармане, который он высыпал из упаковки. Бывает, что йогурты находим наполовину съеденными, фрукты. Как-то одна девушка начала есть хурму прямо на кассе — «забыла», что хурму еще не взвесили, — говорит администратор. —Таких вредителей вообще выявить крайне сложно. Практически нереально, но с появлением камер и усилением охраны все больше и больше попадается людей на таких вот трюках. Как правило, просим оплатить, при отказе вызываем милицию.

Охранник борисовского супермаркета «Алми» Евгений недавно задержал мужчину, который выпил вино прямо у стеллажа с алкогольной продукцией:

— За алкогольным отделом у нас отдельный контроль, особенно когда туда заходят люди неопрятного вида. Однажды мужчина взял корзинку и положил в нее две бутылки вина, а третью решил выпить на месте. За этим процессом наблюдали через камеру видеонаблюдения. Сообщили нам. После того, как клиент поставил пустую бутылку на прилавок и начал уходить, было решено его задержать и передать милиции. Когда спросили, зачем он это сделал, ответил: «Думал, что не заметите».

В магазине «Рублевский» в Жодино кассир рассказала, что очень много таких случаев происходит, когда люди едят прямо в торговом зале — конфеты, булочки.

— Был случай, когда мамочка «угостила» ребенка сырком, и уже возле кассы подгоняла: «Быстро ешь!». По нашим наблюдениям, воруют не только малоимущие – пенсионеры, старики и бомжи. За этим делом замечены люди самых разных возрастов и статуса, — говорит кассир «Рублевского».

Однако не только супермаркеты страдают от клиентов-вредителей. В гастрономе, который находится на улице Чапаева, также сталкиваются с подобными случаями.

— Вот буквально вчера за бутылками в вино-водочном отделе нашли погрызенный чайный рулет. Кто и когда его туда положил, увы, теперь вычислить сложно, — говорит ex-Press.by продавец Анастасия. — Охранники смотрят, но ведь за всеми не уследишь. Иногда ловят. Дети зачастую тоже вредят. Одно время ребятня повадилась к нам — магнитики с йогуртов срывали и шоколадные яйца ломали в поиске игрушек. Так, в прошлом году, словили третьеклассника. Его родителям пришлось оплачивать товар, еще и в школе краснеть перед педсоветом. Без милиции тогда не обошлось.

Стоит отметить, что в некоторых продовольственных магазинах Борисова администрация не против, если клиент откроет воду или съест мороженое в жаркий летний день прямо на зале.

— Если клиент ходит по залу и у него в корзине лежит початая бутылка воды, то, как правило, никто ничего ему не скажет. Максимум, проследят по камерам, чтобы он не положил ее на какой-нибудь прилавок. Мы не против, особенно, если дело касается матерей с детьми. В соке, воде ребенку не откажешь, — комментируют ситуацию в магазине “Веста” у Новоборисовского рынка.

Фото из паблика "Типичный Борисов"

Как признаются ex-Press.by работники торговли, порча продуктов — не самая большая головная боль магазинов. Гораздо большей проблемой является воровство.

— За день бывает по 2-3 человека ловим на воровстве. Причем, не все они малоимущие. Это больше похоже на клептоманию. Неделю назад поймали мужчину в дорогом пальто и с бутылкой водки в кармане. Причем деньги у него были. Поговорили с ним, оплатил все, долго извинялся, но больше не приходит, — рассказывает охранник "Евроопта". — Иногда смотришь на человека и видишь, кажется, его насквозь. Тогда просим проследить за ним человека, сидящего на камерах. В 80% случаев оказывается, что не зря.

Грешат воровством и пенсионеры.

— Зачастую старики, пытаясь сэкономить, засовывают в свои сумки продукты, говорят, что забыли достать. Но мы-то понимаем, что это, скорее всего, не так. Наказываем, но не часто. В большинстве случаев, если не скандалят, отпускаем. Потом снова приходят, уже здороваются, даже поговорить есть о чем, — улыбается сотрудник охраны.

В Жодинском ГОВД рассказали ex-Press.by, как несколько лет назад в одном из магазинов продавец заметила мужчину, прятавшего за пазухой бутылку водки. Когда вор понял, что уличен, быстро отвинтил крышку бутылки и начал пить прямо из горла на глазах у изумленных покупателей и продавцов.

Был еще случай. В тогда еще существовавшем на проспекте Мира магазине «Аэлита» мужчина украл пиво. Продавец заметила и побежала за ним. Прохожие наблюдали картину: по улице бежит парень, на бегу пьет из бутылки, за ним гонится разъяренный продавец. Погоня завершилась только тогда, когда пиво в бутылке закончилось.

И в одном, и в другом случае было возбуждено дело по статье «Грабеж», прошли суды, похитители получили наказание.

Напомним, согласно законодательству Республики Беларусь, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Соответственно, покупатель, допустивший по своей вине порчу товара в магазине, должен возместить стоимость этого товара.

В зависимости от размера хищения, совершенного покупателем, может наступить административная (до десятикратного размера базовой величины) или уголовная ответственность.


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