Премьер Испании назвал действия властей Каталонии «насмешкой над демократией» 27.10.2017, 13:59

Мариано Рахой

В Сенате Испании обсуждается вопрос введения прямого управления провинцией.

Председатель правительства Испании Мариано Рахой назвал действия каталонских властей самой большой насмешкой над демократией. Об этом он заявил в пятницу в Сенате (верхняя палата парламента), где проходят дебаты по одобрению 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, сообщает ТАСС.

По словам премьера, данная мера «применяется впервые с 1978 года [год принятия конституции Испании - прим. ТАСС], поскольку ситуация является экстраординарной». Рахой считает, что власти Каталонии «попытались проигнорировать законы, аннулировать и нарушить их». Говоря о таких действиях региональных властей, как, например, одобрение закона о референдуме, Рахой выразил мнение, что речь идет о «самой большой насмешке над демократией».

«Все это был процесс антидемократических решений, противоречащих закону», - добавил глава кабинета министров. По его мнению, «нет альтернативы» 155-й статье, поэтому был «запущен этот легальный, демократический и одобренный испанцами механизм». Рахой добавил, что власти Каталонии «растоптали закон и правовое государство».

Предложенные Мадридом меры предполагают отстранение от должностей главы Каталонии Карлеса Пучдемона, его заместителя Ориола Жункераса и руководителей департаментов регионального правительства. Цель 155-й статьи - проведение новых региональных выборов в течение шести месяцев, чтобы восстановить соблюдение законности.

В течение дня Сенат должен будет провести голосование по одобрению предложений правительства.