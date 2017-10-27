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Доллар дорожает четвертые торги подряд

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  • 27.10.2017, 14:13
  • 2,284

На валютных торгах 27 октября белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,023 рубля (0,99%) и составил 2,2935 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0133 рубля (0,68%) и составил 1,9734 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0021 рубля (0,06%) и составил 3,3967 белорусского рубля за 100 российских.


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