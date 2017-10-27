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Белорусский баскетболист войдет в Зал славы университета Джорджа Вашингтона

  • 27.10.2017, 14:20
Егор Мещеряков
Фото: Прессбол

Егор Мещеряков вошел в список восьми лучших спортсменов.

Известный белорусский баскетболист, а ныне тренер Егор Мещеряков вошел в список восьми лучших спортсменов, которые 3 февраля 2018 года будут введены в Зал славы университета Джорджа Вашингтона (GW), передает «Прессбол».

Официальном сайт университета, отмечает, что универсальный форвард из Минска Егор Мещеряков был воплощением студента-спортсмена для мужской команды GW по баскетболу на протяжении четырех лет в конце 1990-х. Белорус неоднократно входил в сборные Academic All-America, благодаря своим успехам в спорте и учебе. Он получил степень бакалавра наук с отличием, в мае 1998 года был удостоен почетного звания лучшего студента-спортсмена университета.

В дебютном сезоне (1995/1996) в команде Colonials Егор Мещеряков забивал в среднем около 10 очков за матч и был выбран в команду лучших новичков конференции Atlantic-10 All-Rookie Team. Вместе с товарищами по университетской дружине белорус не раз играл в плей-офф главной студенческой лиги США — NCAA. Сыграв 116 игр за университет GW, Мещеряков помог команде добиться 80 побед. На данный момент он занимает восьмое место в рейтинге лучших баскетболистов GW с 1645 очками за карьеру.

В 2001 году Егор Мещеряков был избран в символическую сборную ХХ века (Colonials All-Century Team). После выступления за Colonials, Егор Мещеряков в 1999 году играл за New Jersey Nets в Летней лиге НБА. После заокеанского этапа карьеры он выступал в клубах Италии, Греции, Турции, России и Украины и национальной сборной Беларуси, завершив игровую карьеру в сентябре 2012 года.

Сейчас Егор Мещеряков является заместителем председателя Белорусской федерации баскетбола, а также спортивным директором клуба "Цмокi-Мiнск".


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