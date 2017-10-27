Россия расширила продовольственные санкции против своих граждан 16 27.10.2017, 14:17

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Кабмин РФ утвердил новый список запрещенных к ввозу товаров из США, ЕС и других стран.

Правительство РФ расширило список подсанкционных товаров, включив в него свиней и ряд субпродуктов. Соответствующее постановление от 25 октября 2017 года опубликовано на сайте кабмина.

"В перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу в Россию, включены живые свиньи, а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров сельскохозяйственных животных. Введенные ограничения на ввоз товаров не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России", - говорится в сообщении.