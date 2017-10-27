Видеофакт: В Полоцке милиционер пнул на улице котенка 32 27.10.2017, 14:29

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Мужчину начали искать защитники животных и активисты.

На днях возле магазина «Дионис» на улице Зодчего Иоанна в Полоцке мужчина пнул ногой кота, животное ударилось о стену. Происшествие, которое зафиксировала видеокамера, попало в интернет. Мужчину начали искать защитники животных и правоохранители. Вскоре установили, что человек, который отбросил ногой кота, — сотрудник патрульно-постовой службы Полоцкого РОВД.

— По этому факту прошла служебная проверка. Установлено, что мужчина — сотрудник Полоцкого РОВД. Руководство решило уволить прапорщика с работы в связи с совершением проступка, дискредитирующего звание сотрудника органов внутренних дел, — сообщили tut.by в пресс-службе милиции региона.

В отношении мужчины начали административный процесс — по факту жестокого обращения с животным.