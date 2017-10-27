«Здесь целых четыре пляжа с идеальным золотым песком: бродить можно часами» 2 27.10.2017, 14:47

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Как белоруска путешествовала по южному побережью Англии.

Почему Стоунхендж – не лучшая достопримечательность Англии, где написать первоклассный детективный роман, отыскать следы динозавров и выпить эля, болтая с местными, изданию 34travel.me рассказала Татьяна Тюхай, которая, пока жила в английском Плимуте, проехала несколько маленьких, но очень атмосферных городов на юге и юго-западе страны.

«В Англию я попала по волонтерскому проекту. Жила в Плимуте – городе на Юго-Западе Англии, на берегу океана, и работала в организации, которая помогает мигрантам из стран Восточной Европы. У меня был отпуск: за 10-дневный трип я успела увидеть работы Бэнкси, пробежаться по лондонским музеям и фуд-маркетам и доехать до Шотландии. Об этом можно почитать в Полуфабрикате по Великобритании.

А в выходные я изучала небольшие города на побережье. Никаких древних замков, королевских резиденций или роскошных ботанических садов, чем могут похвастаться другие английские города, – только уютные галереи и сувенирные лавки, душевные пабы, крики чаек и атмосфера полной расслабленности, в то время как морской бриз треплет волосы. Все, что нужно знать про юг Англии, – здесь комфортно и тепло. Но сперва про Плимут.

Плимут

Плимут – промышленный город с населением в 250 тысяч, второй после Бристоля по величине на юго-западе Англии. Здесь на предприятиях перерабатывают рыбу, а за городом находится военно-морская база Королевского флота.

Центр Плимута был разрушен во Вторую мировую войну, поэтому пусть не удивляет серая бетонная застройка. Гуляя по городу, ни за что не пропустишь бело-красный Маяк Смитона и ратушу, обязательно добредешь до старой части Плимута – вымощенного камнем Барбикана с галереями, бутиками и кафешками, в которых обязательно стоит попробовать популярные в Англии fish&chips. Возможно, попадешь на завод, на котором производят легендарный Плимутский джин, или же в аквариум (самый глубокий в Англии) к 40 акулам.

В Плимуте можно вести неспешный образ жизни. Совершать вечерние пробежки вдоль берега океана или читать толстые книги на лавочке, пока ветер треплет твои волосы. На фуд-маркетах летом можно напробоваться местной еды, а по пятницам послушать Уэст-Кантри «звезд» на лужайке в районе Royall William Yard. А каждый год в августе в Плимуте проходит Чемпионат фейерверков – лучшие пиротехнические команды съезжаются со всей страны.

В Сент-Айвс на юге Англии можно ехать за вдохновением. Городок прославился огромным количеством художников, а художественные галереи – буквально на каждом шагу. А еще лавочки, в которых можно потратить все деньги на handmade сувениры.

Здесь целых четыре пляжа с идеальным золотым песком, который привлекает любителей солнечных ванн и поклонников водных видов спорта. Бесцельно бродить можно часами, болтать с местными обо всем на свете (ведь англичане известны за свои small talks с незнакомцами) и гладить чужих, но ласковых собак.

Удивительно, как бывшая рыбацкая деревня стала популярным курортом. Англичане толпами начали ездить сюда еще в середине XIX века, появилась железная дорога. Поэтому в Сент-Айвс можно прикатить из Лондона без пересадок, есть лишь два «но»: долго и дорого. Кстати, в 2007-м британское издание The Guardian назвало Сент-Айвс лучшим английским морским курортом. Здесь же снимали один из эпизодов «Пиратов Карибского моря».

Если ехать еще дальше на юг, в 30 км от Сент-Айвса находится The Minack Theatre – необычный театр под открытым небом в скалах. Еще в 1932 году здесь ставили пьесу Шекспира «Буря». Холодов здесь не боятся: представления проходят и в конце октября, и перед самым Рождеством.

Юрское побережье

Уставшим от шумных мегаполисов прямая дорога на Юрское побережье. Это 155-километровая береговая линия, которая растянулась от маленького портового городка Эксмута до деревни с пляжами Студланд и хранит в себе историю 185 миллионов лет. Без шуток: здесь на скалах есть отпечатки Мезозойской эры (поэтому побережье и называют Юрским), ученые постоянно находят кости динозавров и другие окаменелости (для интересующихся – в городке Дорчестер есть музей, в коллекции которого плиозавр с двухметровой челюстью), а студенты-геологи приезжают сюда на практику. Это единственный в Англии именно природный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. И уж точно он оставит больше впечатлений, чем распиаренный Стоунхендж.

Мы проехали все 155 км маршрута ровно за день. Чем западнее побережье, тем старше скалы. По дороге есть несколько популярных смотровых площадок, откуда открываются потрясающие виды на причудливые окаменелости и невероятной красоты сине-зеленую гладь воды. Арка в скале из известняковой породы Durdle Door – номер один для посещений. В нескольких километрах от нее находится живописный залив Mupe bay. Не менее очаровательна бухта Lulworth cove в форме круга, соединенного с морем узким проливом. А вот белые скалы Old Harry Rocks мы так и не увидели: с берега они не видны, а мы приехали в шторм, когда судна не отправлялись.

Вдоль Юрского побережья есть и места для ночлега, и ресторанчики с аппетитным стейком, и сувенирные лавки, и атмосферные пабы. В одном из пабов нам запросто сварили кофе, которого не было в меню, и подали в чашках из «бабушкиного» сервиза. А еще продали цукини за смешную цену в 50 пенсов, потому что это нормально – продавать в пабе домашние куриные яйца и цукини! Британцы придумали пеший маршрут вдоль Юрского побережья, пишут: можно пройти за 30 дней. Уверена, я когда-нибудь вернусь и одолею эти 155 км в трекинговых ботинках.

Торки

За очень мягкий климат Торки называют Английской Ривьерой. Здесь более 60 солнечных дней в году, а модным английским курортом Торки был еще в XIX веке. 35 км береговой линии с пальмами, соснами, кипарисами – что еще надо, чтобы гулять, забыв обо всем на свете. Море, паруса и лодки – это про жизнь в Торки. Город построен на семи холмах, поэтому прекрасных панорам здесь много.

А еще этот город создан для того, чтобы писать лучшие детективные романы: здесь большую часть своей жизни провела Агата Кристи. Поклонники ее творчества могут наведаться в городской музей.

Чем еще здесь заняться в Торки? Сходить в Babbacombe Model Village – деревня в миниатюре с крошечными домиками, корабликами и поездами: всего 413 строений. Или посмотреть на Торки с высоты местного колеса обозрения. А мы просто гуляли, пили в пабах эль, болтая с местными, и отгоняли чаек, которые настолько обнаглели, что научились выхватывать еду из рук.