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Оршанские активисты креативно добились от чиновников ремонта улицы

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  • 27.10.2017, 14:50
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В Орше достучаться до чиновников с информацией о плохой дороге удалось только через флешмоб.

Обычные обращения не дали результата, и тогда местные общественные активисты стали с плакатами возле самой глубокой и большой лужи на проблемной улице Гомельской. В результате через несколько дней дорогу привели в порядок.

Об этом рассказала «Радыё Рацыі» одна из участниц флешмоба Елена Кучинская:

- Решили сделать флешмоб. Нарисовали плакаты, придумали, чтобы было интересно, например, «Улица Гомельская непроходимая», или «Кто хочет принять грязевые ванны на любом виде транспорта, или пешком, то приглашаем на улицу Гомельскую». И стояли у самой большой лужи, держали плакаты. Это подействовало, к нам прислушались. Быстро-быстро там залатали те выбоины, и теперь там хорошо идти.

Активисты отмечают, что сбор подписей жителей улицы Гомельской, а также встречи с чиновниками исполкома в приемные дни не имели смысла. Когда же активисты провели флешмоб и опубликовали фотографии с него в интернете, дорогу наконец отремонтировали.


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