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Мотоцикл из фильма «Матильда» выставили на продажу

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  • 27.10.2017, 15:11
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Цена раритетного транспортного средства - $138 тысяч.

Кинокомпания «Рок» Алексея Учителя, режиссера скандально известного фильма «Матильда», который вышел в прокат на этой неделе, выставила на продажу часть реквизита со съемок. Среди экспонатов — мотоцикл. Все вырученные средства от продажи реквизита пойдут на благотворительность.

Фильм «Матильда», рассказывающий о любовной связи цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской, вышел в прокат в Беларуси.

А снявшая фильм кинокомпания тем временем выставила на интернет-сервисе «Юла» часть использованного при съемках картины реквизита.

Интересен в нем лот с мотоциклом Harley-Davidson, который засветился в том числе в официальных трейлерах «Матильды».

Внешний вид мотоцикла придумала художник-постановщик Вера Зелинская. За основу взят реальный мотоцикл 1915 года выпуска. Исторический прототип бы куплен царским правительством и поставлен на вооружение в русскую армию, участвовал в боевых действиях во время Первой мировой войны, в революционном перевороте, гражданской войне и строительстве молодой советской республики, пишет tut.by.

Стоимость мотоцикла — 8 миллионов российских рублей (около 138 тысяч долларов).

Выставлены на продажу также и другие предметы реквизита. К слову, к созданию некоторых приложил руку витебский художник и декоратор Олег Седловский. Он смастерил из специально обработанной кожи и металла огнеупорный шлем офицера Воронцова, которого играет актер Данила Козловский. Полученные средства будут перечислены на счет благотворительного фонда «Галчонок», помогающего детям с органическими поражениями центральной нервной системы.


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