Виктор Рубцов: У нас есть общие цели и общий враг 1 27.10.2017, 15:19

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Фото: gomelspring.org

Cама жизнь заставляет говорить на политические и остросоциальные темы.

Об этом сайту Charter97.org рассказал общественный активист из Гомеля, видеоблогер и участник проекта «Роторная жатка» Виктор Рубцов, который 25 октября вышел на свободу после 5-суточного ареста:

- Виктор, приветствуем вас на свободе, расскажите, что это за перипетии сопровождали ваше освобождение, насколько нам известно, вас куда-то вывозили?

- Время моего ареста заканчивалось в 16.20. Подошел день моего освобождения, точного времени в камере я не знал. Меня разбудили, все шло своим чередом, в том месте, где выдают вещи, висят часы, я посмотрел на время - 15.45. Сотрудники милиции захотели вывезти меня и провести «профилактическую беседу», но я им сказал, что никакого желания с ними общаться у меня нет и потребовал, чтобы меня вернули обратно в камеру.

В 16.00 меня посадили в машину, включили красные проблесковые маячки, хотя никакой необходимости в этом не было, выезжали на «встречку», пересекали «сплошные», а когда мое время закончилось, то экстренно затормозили и высадили меня. Сделали это в месте абсолютно для этого не предназначенном. Время закончилось - меня просто «выкинули». Вот такие вот приключения.

- Вы являетесь участником проекта «Роторная жатка», где вместе с вашими коллегами Дмитрием Сабуровым, Артемом Шапаровым, освещаете остросоциальные темы. Как вы думаете, что стало причиной того, что в Беларуси появилась целая плеяда блогеров, которые снимают видео не на отрешенные темы, а затрагивают актуальные, злободневные вопросы, как это делаете вы, Наталья Богданова, проект «Nexta».

- Мы cо многими белорусскими блогерами прекрасно общаемся, нас объединила общая тематика. Когда-то у нас еще не было своего блога, Наталья Богданова вела развлекательный канал, но со временем наш контент приобрел остросоциальную тематику, перешел в политическое русло. А все потому, что жизнь заставляет поднимать политические и остросоциальные темы.

Когда-то у людей не было технических возможностей заниматься блоггингом, сейчас снимать видео может каждый, а остросоциальная тематика более близка людям и набирает больше просмотров на Youtube, чем «котики-собачки».

Мы подняли в своем блоге тему распределения налогов и видео буквально за четыре дня набрало 90 тысяч просмотров, хотя у нас не такое большое количество подписчиков. Можно сказать, что это настоящая контрпропаганда.

БТ, государственные газеты, перестали быть источниками информации для людей, они никак не отражают реальной картины вещей. Мы стараемся показать без купюр то, что происходит в стране. И замечаем по комментариям, по количеству просмотров, что это находит отклик у людей.

Нам интересно освещать остросоциальные темы. Когда живешь в этом мире, то свыкаешься, что у тебя плохая поликлиника, что нет работы, а люди работают за копейки, начинаешь привыкать к убогости, а независимая подача информации открывает глаза на происходящее.

- Отличительной чертой ваших роликов является ирония и иносказательность. Как вы считаете, насколько юмор сильное оружие?

- Юмор может сделать многое. Мы не первые на этом поприще. Многие писатели использовали этот прием: Аркадий Аверченко, Михаил Булгаков - много кто прочитал их книги, и они оказали влияние на людей своего времени. Юмор и сарказм - удобная форма подачи информации, люди хорошо на нее реагируют и воспринимают. Это как политические анекдоты: их интересно слушать, а в то же время они несут в себе легкочитаемый подтекст.

Например, в нашем ролике про «депутата» мы хотели показать, что выборов в стране нет, а властям просто некуда девать деньги. Нам всем нужно быть честными и признать, что мы живем в Северной Кореи, где не действуют никакие законы, нет выборов, а власти рассказывают сказки про счастливую жизнь. Давайте быть честными и называть вещи своими именами.

- Какой совет вы бы могли дать инициативным людям, которые хотят менять нашу страну к лучшему, через какие-то инициативы, может через свой ютуб-канал?

- Проект «Роторная жатка» не является коммерческим, нас всего трое и мы не можем освещать все темы, поэтому мы призываем людей: берите в руки камеры и начинайте снимать. Cейчас это стало доступным, ведь видеокамеры есть в каждом телефоне. Открывайте свои ютуб-каналы, если будут какие-то вопросы - можете их задать нам. У нас есть общие цели, общие проблемы и общий враг.