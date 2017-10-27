Twitter запретил рекламу аккаунтов RT и Sputnik 1 27.10.2017, 15:30

Решение по российским пропагандистам было принято после расследования о вмешательстве в американские выборы 2016.

Компания Twitter запретила рекламу аккаунтов, которыми владеют российские канал Russia Today и агентство Sputnik. Решение вступает в силу немедленно. Об этом говорится в заявлении компании (перевод – novayagazeta.ru).

Как уточняет Twitter, такое решение основано на исследовании компании по американским выборам 2016 года и на заключении разведывательных служб США о том, что Russia Today и Sputnik пытались влиять на исход голосования.

«Нам было нелегко принять это решение, и мы идем на этот шаг сейчас в рамках приверженности предоставления честных услуг пользователям Twitter», — говорится в сообщении социальной сети.

Также в Twitter решили выделить на благотворительные цели 1,9 миллиона долларов доходов, полученных от продажи рекламы Russia Today и Sputnik с 2011 года.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян выразила сожаление в связи с этим шагом американской компании.

«Я, признаться, не верила, что Twitter управляют американские спецслужбы, мне казалось это теорией заговора. Но Twitter только что сам в этом признался. Очень жаль. Особенно жаль, что американские СМИ в России теперь, вероятно, почувствуют всю нежность российских ответных мер», — сказала она.

Ранее Twitter предложил«существенно повысить прозрачность» и ужесточить правила размещения политической рекламы. Это предложение прозвучало новые на фоне обвинений в российском «вмешательстве» в американские президентские выборы путем пропаганды в социальных сетях.

Напомним, что компания передала комитету сената США по разведке список из более чем 200 аккаунтов, которые якобы связаны с «российским вмешательством» в выборы президента США. Компания объявила о блокировке этих аккаунтов.

В октябре представители Twitter, Google и Facebook дали показания Конгрессу США в рамках расследования возможного вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года, в результате которой президентом страны стал республиканец Дональд Трамп.