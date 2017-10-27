Синоптики рассказали о погоде до конца месяца 1 27.10.2017, 15:46

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Октябрь попрощается мокрым снегом и гололедицей.

На этой неделе прошла репетиция зимы, но зима пока откладывается. Атмосферные фронты принесли теплый атлантический воздух, температурный фон повысился, и первый снег быстро растаял, а осадки выпадают в виде дождя. В предстоящие выходные атмосферные фронты обусловят неустойчивую с дождями, а в воскресенье и с сильным порывистым ветром погоду.

Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

28 октября, в субботу, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки, в основном в виде дождя. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха минимальная ночью 0…+5°С, при прояснениях воздух охладится до −1…3°С, максимальная температура во второй половине дня составит +2…8°С.

В воскресенье, 29 октября, под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона, который будет смещаться вдоль северных границ Беларуси, ожидается ухудшение погодных условий — продолжительные дожди, ночью в крайних восточных районах страны возможен мокрый снег. Утром и днем по западу страны — сильные дожди. По юго-западной половине страны — сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от 0 °C по востоку до +7°С по западу Беларуси, максимальная температура днем составит +4…9°С.

В начале следующей недели температурный фон понизится, осадки будут выпадать в основном в виде снега и сопровождаться порывистым ветром.

30 октября, в понедельник, на большей части территории страны ожидаются осадки различной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, которые будут сопровождаться сильным порывистым ветром, в отдельных районах возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 0…+5°С.

31 октября, во вторник, во многих районах ожидается снег, мокрый снег, слабая метель. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью −1…+4°С, максимальная температура днем составит +1…6°С.