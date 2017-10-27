В сети представили музыкальный проект о белорусских поэтах-патриотах 27.10.2017, 15:54

Концертная презентация проекта состоится 29 октября в минском клубе «Брюгге».

29 октября в минском клубе «Брюгге» пройдет концертная презентация проекта «НЕрасстраляная паэзія». А сегодня портал Tuzin.fm представил одноименный интернет-релиз.

Героями проекта стали белорусские литераторы, расстрелянные в 29 октября 1937 года в тюрьме КГБ. Современные музыканты, среди которых Лявон Вольский, Змитер Войтюшкевич, группы TonqiXod, Re1ikt, Akute, создали 12 песен на их стихи. Выход каждой композиции сопровождался открытыми лекциями о писателях от исследователей литературы. В Фейсбуке появились страницы памяти погибших творцов, а из печати вышли блокноты, где есть цитаты из их произведений.

Инициатор и продюсер проекта «НЕрасстраляная паэзія» Сергей Будкин рассказал euroradio.fm о его создании и результате:

«В финансовом плане это громадный провал: мы собрали всего 53% от нужной суммы, а мы заявляли 15 тысяч рублей. Но в морально-историческом плане я полностью доволен тем, что происходит. Мы просто вернули в пространство те лица и те произведения, о которых почти ничего не было известно 80 лет.

Мы определили круг поэтов, и распределили их стихи среди участников, творцов, которым есть что сказать миру и обществу. Например, читаю стихотворение Анатоля Вольного «Я цябе пакахаў», и вижу, что это текст Ромы Жигарева, просто песня, не вошедшая в альбом «Дзевачкі і Космас»... Магическим образом произошло так, что каждый стих соответствует даже эстетике исполнителей. И каждая песня ложится стилистически и идейно в творчество.

Интерес к проекту есть, но он немного осторожен. Понятно, что деятельность некоторых поэтов, которые за свою короткую жизнь успели выпустить крохотный сборник стихов, может не представлять интереса для общества. Но, если на них стихотворение пишет продолжение Vincent, то естественно, это работает иначе.

Все музыканты отвечают, что эти песни обязательно будут исполняться на их концертах. Некоторые собираются включить в будущие альбомы. К сожалению, не будет компакт-диска со всеми треками, так как мы не собрали деньги на него. Но есть интернет-релиз».