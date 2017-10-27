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Шойгу заявил об обострении обстановки на западной границе РФ

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  • 27.10.2017, 15:59
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Россия будет наращивать вооружения на западном направлении.

Военно-политическая обстановка у западной границы России остается напряженной и имеет тенденцию к обострению, заявил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает tass.ru.

"Прежде всего хочу отметить, что военно-политическая обстановка у наших западных рубежей остается напряженной и имеет тенденцию к обострению", - сказал он на заседании коллегии Минобороны.

По его словам, в Балтии и Польше развернуты четыре многонациональные батальонные тактические группы НАТО общей численностью до 5 тыс. военных.

Кроме того, в Польше и Германии дислоцируются бронетанковая бригада и бригада армейской авиации Сухопутных войск США. Также в странах Восточной Европы ведутся работы по развертыванию элементов системы ПРО США, напомнил Шойгу.

"Растут интенсивность и масштабы мероприятий оперативно-боевой подготовки Вооруженных сил стран - членов блока вблизи наших границ. Только за последние три месяца на территории Восточной Европы и Балтии прошло более 30 учений", - добавил Шойгу.

Обеспечение российских войск

Войска Западного военного округа до конца 2017 года получат более 1,8 тыс. единиц новой и модернизированной техники, сообщил министр обороны РФ.

"Большое внимание уделяется обеспечению войск современным вооружением, военной и специальной техникой. До конца года они получат более 1,8 тыс. единиц новой и модернизированной техники, поставки которой синхронизированы со строительством инфраструктуры для ее хранения и обслуживания", - сказал он.

По словам министра, особое внимание уделяется совершенствованию уровня подготовки личного состава и органов военного управления.

Напомним, что Генштаб Украины сообщил о том, что после учений «Запад-2017» в Беларуси остались 5,8 тысяч российских солдат. Военные РФ вошли в состав совместной российско-белорусской группировки.


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