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«Отменят отбор в гимназии? Cлава об уровне той или иной школы все равно будет ходить»

  • 27.10.2017, 16:18

Завуч минской гимназии раскритиковал очередную «инициативу» правительства.

Теперь тема гимназий стала головной болью для учеников и их родителей. Заместитель директора одной из столичных гимназий анонимно делится с kp.by своим взглядом на некоторые последствия отказа от конкурсного отбора в гимназии:

- Разница в программах обычной средней школы и гимназии формально и вправду невелика. При этом элитарность гимназий существует. И должна существовать, как мне кажется. Уровень повыше у нас должен быть.

Но элитарность эта не относится к гимназии как учреждению образования в целом. Ведь гимназия – это не конфетка, где собрали тех, кто стабильно учится на 9 и 10 баллов. Но при этом мы говорим об элитарности того процента детей, чьи способности и успехи в учебе гораздо выше. И остальные ребята стараются тянуться за лидерами. А тянутся они как раз потому, что был предварительный отбор. И даже попавшие в гимназию «средние» по своим успехам дети мотивированы на учебу. Поэтому я за такую элитарность гимназий.

Конечно, из тех сильных детей, которые проходят в гимназию, сильными остаются не все. 8 и 9 баллов в начальной школе быстро превращаются хорошо если в 6 и 7 в гимназии. Поэтому, кстати, с родителями работает психолог, чтобы они адекватно воспринимали полученные результаты.

Теперь в гимназию зачисляют ребенка с высокими баллами, показанными на экзаменах, независимо от того, где он проживает. Это встречается часто. А когда ребенок, пусть он даже относится к этой гимназии по месту регистрации, показывает на экзаменах баллы так себе, ему предлагают пойти в обычную школу по соседству. На такой расклад изначально настраивают родителей начальных классов при гимназии. Есть те, кому все равно, но других-то это задевает, и они начинают действовать, готовить ребенка. В результате, порядка 80% учеников младших классов при гимназии поступает в ее 5 класс.

Экзамены после 4 класса – это, конечно, стресс. Чуть меньше он для тех учеников начальных классов, которые учатся в самой гимназии. Все-таки там присутствуют учителя, которые их учили или которых они хотя бы видели в коридорах. Другим - сложнее. Но если ребенок из наших младших классов еле-еле справлялся – расставались. И из четырех четвертых классов оставалось три пятых.

После 9 класса гимназии не обязательно все ее ученики настроены на продолжение учебы в самой гимназии. У нас многие поступают в лицеи, колледжи. Детей, проще говоря, забирают, переманивают. А в гимназию в старшие классы учеников собирают по крошкам – чтобы сохранить часы педагогам.

Что касается педагогов, то им, конечно, проще работать с детьми, которые мотивированы. Отменят отборы в гимназии? Это приведет еще и к потере уровня преподавания. Гордость любой гимназии – это педагогический состав. Если открыть сайт любой гимназии, там у каждого педагога перечислены все грамоты и труды. А самое главное, что такой учитель будет давать результат. А лучшие учителя в любом случае будут стремиться работать с лучшими детьми. Учителя с высшей категорией и кучей грамот везде возьмут. Все равно будет ходить слава об уровне преподавания в той или иной школе.


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