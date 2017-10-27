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Белорусские программисты взяли в дом лису и завели ей «инстаграм»

  • 27.10.2017, 16:32
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Минчане Полина и Павел уехали в польский Краков три года назад и увидели объявление.

Программисты из Беларуси Полина и Павел уехали в польский Краков три года назад. Однажды они увидели объявление о том, что местный фермер-заводчик продает лисят. Ребята загорелись и решили взять двухнедельного малыша, который играл с собаками. Говорят, даже не подозревали, что будет потом. В Беларуси у них была сова и хамелеон, с лисой никто дела не имел.

— Изначально, когда мы только-только приехали в Краков, я работала на дому, а муж ходил в офис. Уже тогда мы надеялись завести домашнее животное, — рассказала Полина Onliner.by. — Сначала думали енота, но потом увидели объявление и решили купить лису. Приехали на ферму. Там было много лисят, и черные, и белые — на выбор. Но муж решил почему-то рыжую. Наверное, потому что она с собаками играла.


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