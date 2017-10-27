Каталония официально объявила о независимости 15 27.10.2017, 16:38

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Парламент Каталонии проголосовал за отделение от Испании.

Парламент Каталонии принял резолюции о провозглашении независимости от Испании. Перед началом тайного голосования депутаты от лояльных Мадриду партий и объединений покинули зал заседаний, сообщает РБК.

В ходе голосования все оставшиеся в зале депутаты по очереди выходили к избирательной урне и отдавали свои бюллетени. Последней бюллетень опустила глава парламента Карме Форкаделл.

После подсчета голосов выяснилось, что «за» провозглашение Каталонии независимой проголосовало 70 депутатов, против - 10, воздержались - 2. Всего в составе парламента региона 135 депутатов.

⚠️Parliament declares the Catalan independent Republic, urges government to open constituent process pic.twitter.com/0Ygfdef7Lp — Catalan News (@catalannews) 27 октября 2017 г.

В текст резолюции, внесенной в парламент Каталонии депутатами партии Candidatura d'Unitat Popular (CUP) входит декларация независимости, которая была подписана президентом Каталонии Карлесом Пучдемоном 10 октября, но так и не вступившая в силу.

«Мы основываем Каталонскую Республику в качестве независимой и суверенной страны под верховенством закона», - говорится в резолюции, зачитанной спикером парламента перед началом голосования.

Ожидается, что в пятницу, 27 октября, в сенате Испании состоится голосование по вопросу введения прямого управления в каталонской автономии.