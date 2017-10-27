«Белавиа» обвинила актера из «Брата-2» в порче кресла в самолете 14 27.10.2017, 16:45

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Сам актер уверен, что он не виноват: на борту была очень агрессивная стюардесса.

Инцидент случился с российским актером Дмитрием Орловым, который известен по фильмам «Брат-2» и «Сестры». Все случилось еще 5 октября, однако известно об этом стало только сейчас. 46-летний актер возвращался в Москву из Минска бортом белорусской авиакомпании «Белавиа». Как сообщается, по пути он не реагировал на просьбу пересесть и сломал два кресла. По прилету в «Домодедово» экипаж был вынужден вызвать к трапу самолета наряд полиции, пишет kp.by.

Одна из самых запоминающихся ролей Дмитрия Орлова - бандит из фильма «Брат-2».

По словам Орлова, инцидент со сломанным креслом действительно произошел на рейсе Минск-Москва 5 октября, но не из-за каких-либо агрессивных действий с его стороны.

- Меня обвиняют не в дебоше, а в порче имущества, - сказал Орлов. - Подо мной сломалось кресло в самолете. Мои коллеги были свидетелями того, что с моей стороны никаких действий, которые могли бы привести к порче кресла, не было. На борту была очень агрессивная стюардесса, которая угрожала посадить самолет в Смоленске, но закончилось все тем, что они написали заявление про порчу имущества. В ОВД «Домодедово» была проведена проверка по этому поводу, и никакого дела не было возбуждено. На сегодняшний день какая-то новая претензия ко мне пришла в то же ОВД от чиновников «Белавиа».

Актер часто летает рейсами "Белавиа", но в такой замес попал впервые. Фото из Instagram Дмитрия Орлова.

- Авиакомпания требует привлечь Орлова к ответственности, - подтвердил заместитель генерального директора авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец. Каким именно образом это будет сделано, Чергинец уточнить отказался. Скорее всего, спор будет урегулирован в гражданском порядке.

Актер не исключает, что он в свою очередь также предъявит претензии к авиакомпании.

Дмитрий Орлов в фильме "Сестры". Кадр из фильма.

Дмитрий Орлов - российский актер, режиссер, сценарист и продюсер. Он снялся в более полусотни фильмов и сериалов. Одна из самых запоминающихся ролей - бандит из фильма «Брат-2». Именно он произносит фразу, которая стала хитом: «Салтыкова клевая. Прешь ее?»

В Минск актер часто прилетает со спектаклями. Фото из Instagram Дмитрия Орлова.

В Минск актер часто прилетает со спектаклями. А еще в белорусской столице он снимает некоторые свои фильмы. По словам актера, услугами авиакомпании «Белавиа» он воспользовался больше сотни раз, но в такую передрягу попал впервые. Авиакомпания «Белавиа» эту спорную ситуацию никак не комментирует.