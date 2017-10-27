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Минчане: Сидим без горячей воды и отопления

  • 27.10.2017, 16:53
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Для некоторых жителей столицы отопительный сезон начался с «сюрпризов».

Самые острые проблемы этого отопительного сезона уже вроде бы решены — в большинстве домов радиаторы стали теплыми или горячими (кому как повезет), а особо ретивые даже успели пожаловаться на жару: мол, к батареям не притронуться, хотя и за окном не минус, пишет onliner.by.

Однако в доме №6б в переулке Корженевского начиная с этой весны ни дня не было порядка: в апреле появились перебои с подачей горячей воды, которые до сих пор не устранены, а в конце октября радиаторы так и не «раскочегарились» как следует — отопительные приборы нормально работают лишь в части квартир. Решить задачу можно, но только после того, как сотрудники ЖЭСа умудрятся попасть в офисное помещение, расположенное на цокольном этаже и скрывающее все подступы к коммуникациям. Проблема в том, что собственник сопротивляется этому «проникновению».

— В прошлом году проблем с отоплением или горячей водой не было, — рассказывает Дмитрий. — Первые звоночки прозвучали где-то в апреле, когда в районе отключали горячую воду на две недели. Отключить отключили, а обратно вернуть не смогли. Точнее, не в полном объеме: в ванной все в порядке, а на кухне из крана идет только холодная. Позвонили в ЖЭС, там успокоили: еще недели две — и все будет в порядке. Но ничего не изменилось. Позже в личной беседе сотрудники ЖЭСа объяснили: почти все домовые коммуникации проходят через помещения офисов, которые расположены на цокольном этаже. И вот «ипэшник», который занимает сразу два помещения, категорически не пускает коммунальщиков на свою территорию, мол, «это частная собственность, идите отсюда».

ЖЭС (к слову, частный) не стал сидеть сложа руки и подал в суд на собственника помещений. Дело предсказуемо выиграл, но в комнаты так и не попал: за решением суда последовала апелляция от хозяина и упорный отказ пустить специалистов для наладки оборудования. Более того, в офисе хозяин перестал появляться — жильцы не раз хотели поговорить с ним и объяснить свое безвыходное положение, но натыкались только на запертую дверь.

— Человек категорически отказывается пускать коммунальщиков, а нам-то что делать? — задается вопросом Дмитрий. — Мало того что сидим частично без горячей воды, так еще и замерзать скоро начнем. У большинства жильцов квартиры выходят на две стороны — и в одной части комнат батареи работают нормально, а в другой — ледяные. Скоро пойдет снег, температура опустится. Повлиять на ситуацию мы никак не можем — из-за упрямства одного человека страдает целый дом.

Главный инженер ЖЭС «Иннаст» так объясняет ситуацию:

— Человек, который занимает два больших «проблемных» офисных помещения, является их собственником. Если бы он был арендатором, разговор было бы вести гораздо легче. А так он уперся — «частная собственность» — и не пускает. А других подходов к коммуникациям нет. Этот дом сразу так строился — под потолком цокольного этажа идет разводка коммуникаций. И так во всех 11 офисах. То есть доступ есть только из помещений офисов. Со всеми владельцами помещений заключены договоры, по которым они обязаны пускать коммунальщиков для проведения профилактических, ремонтных работ и подготовки коммуникаций к осенне-зимнему и летнему периоду. Ни с кем из собственников проблем не возникает — договариваемся на определенное удобное им время и делаем свою работу. И только этот человек упирается. В течение длительного времени (минимум два года) он никого не пускает, не обращает внимания даже на договор. Более того, он не платит за обслуживание: электроэнергия отключена, нет договора с водоканалом. Есть и еще много нюансов.

Главный инженер поясняет, что офис, возможно, «запитался» нелегально и к свету, и к воде. И именно из-за этого могли возникнуть проблемы с работой системы отопления: одна часть дома «греется» нормально, другая — остается холодной.

— Мы обследовали все офисы, все проверили по два раза и поняли, что проблема заключается в его помещениях. Сейчас три подъезда остаются без отопления по внутренней стороне из-за него. Мы подавали на собственника в суд, дело длилось очень долго — он сначала не являлся, потом подавал апелляцию. В итоге мы все равно выиграли. Сейчас контроль возложен на судебных приставов. Я вчера разговаривал с исполнителем, она сказала: «Я буду действовать в рамках закона». Пока она ему отправила уведомление, которое он якобы не получил. Видимо, как и наши письма. Ситуация достаточно острая, поэтому сейчас идет речь о том, чтобы снова подавать дело в суд и вести речь о возможности попасть в помещение принудительно. Как только мы зайдем в офис, отрегулируем систему отопления, она будет работать.

Свой номер телефона хозяин помещения запретил кому-либо давать, поэтому ни жильцы, ни журналисты поговорить со строптивым собственником не могут. По найденному через сайт его компании номеру отвечает женщина, которая утверждает, что вообще живет в Верхнедвинском районе. На совесть горожанина уповать не приходится, поэтому жильцам остается надеяться на милость погоды и рассчитывать на скорый суд, а затем и расторопность судебных исполнителей.


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