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Видео с поющим у костра Илоном Маском стало хитом

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  • 27.10.2017, 16:59
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Ролик за сутки собрал на Instagram более миллиона просмотров.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Макс опубликовал на Instagram-странице видео, в котором он на пикнике сидит у костра и поет. Ролик за сутки собрал более 1,1 миллиона просмотров, сообщает korrespondent.net.

В курьезном ролике предприниматель, по всей видимости, снят со стаканом виски, а на палке он держит сосиску.

Илон Маск - канадско-американский инженер, предприниматель, инвестор и изобретатель.


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