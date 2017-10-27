Анна Бахтина: Верю в свои силы и надеюсь на победу 4 27.10.2017, 17:11

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Анна Бахтина

Фото: «Наша Ніва»

Адвокат отстаивает право на лицензию в суде Московского района Минска.

Анна Бахтина пытается восстановить адвокатскую лицензию. Бахтину, адвоката с 25-летним стажем, Минюст лишил лицензии в ходе очередной аттестации в сентябре, постановив, что у нее «недостаточная квалификация».

Сама Бахтина воспринимает ситуацию с лишением ее лицензии как преследование по политическим мотивам. Ранее она защищала фигурантов громких политических дел: блогера Эдуарда Пальчиса, фигуранта «Дела патриотов» Мирослава Лозовского, кандидата в президенты на выборах 2010 года, независимою журналистку Ирину Халип.

Теперь Анна Бахтина пробует отстоять свои права в суде. Рассматривает дело суд Московского района Минска, сообщает nn.by.

Сама Анна Бахтина находится в суде в хорошем настроении. Говорит: «Я в свои силы верю. И надеюсь на победу».

Бахтина сообщила судье, что просит приобщить к материалам дела посвященную ее аттестации статью из газеты «Народная воля». В статье опубликован разговор с заместителем министра юстиции Николаем Старовойтовым. Но суд ходатайство Бахтиной отклонил.

Напомним, что Минюст проводил аттестацию Бахтиной, позже сообщалось, что она не могла ответить на вопросы, а потом и вовсе отказывалась отвечать.

В свою очередь, Анна Бахтина говорит, что во время аттестации чувствовала себя плохо, испытывала проблемы со здоровьем. Плюс, в аттестационном листе не указана мотивация решения комиссии, поэтому она отказалась его подписывать.