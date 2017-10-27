закрыть
27 октября 2017, пятница, 20:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Анна Бахтина: Верю в свои силы и надеюсь на победу

4
  • 27.10.2017, 17:11
  • 1,314
Анна Бахтина
Фото: «Наша Ніва»

Адвокат отстаивает право на лицензию в суде Московского района Минска.

Анна Бахтина пытается восстановить адвокатскую лицензию. Бахтину, адвоката с 25-летним стажем, Минюст лишил лицензии в ходе очередной аттестации в сентябре, постановив, что у нее «недостаточная квалификация».

Сама Бахтина воспринимает ситуацию с лишением ее лицензии как преследование по политическим мотивам. Ранее она защищала фигурантов громких политических дел: блогера Эдуарда Пальчиса, фигуранта «Дела патриотов» Мирослава Лозовского, кандидата в президенты на выборах 2010 года, независимою журналистку Ирину Халип.

Теперь Анна Бахтина пробует отстоять свои права в суде. Рассматривает дело суд Московского района Минска, сообщает nn.by.

Сама Анна Бахтина находится в суде в хорошем настроении. Говорит: «Я в свои силы верю. И надеюсь на победу».

Бахтина сообщила судье, что просит приобщить к материалам дела посвященную ее аттестации статью из газеты «Народная воля». В статье опубликован разговор с заместителем министра юстиции Николаем Старовойтовым. Но суд ходатайство Бахтиной отклонил.

Напомним, что Минюст проводил аттестацию Бахтиной, позже сообщалось, что она не могла ответить на вопросы, а потом и вовсе отказывалась отвечать.

В свою очередь, Анна Бахтина говорит, что во время аттестации чувствовала себя плохо, испытывала проблемы со здоровьем. Плюс, в аттестационном листе не указана мотивация решения комиссии, поэтому она отказалась его подписывать.


Мнение

Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии