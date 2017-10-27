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Сенат Испании отменил автономию Каталонии

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  • 27.10.2017, 17:32
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Фото: Emilio Morenatti / AP

Решение испанского Сената было принято через час после объявления Каталонией о независимости.

Сенат Испании одобрил запрос правительства на перевод Каталонии под прямое управление Мадрида в рамках 155-й статьи Конституции страны, сообщает rbc.ru.

Решение испанского Сената было принято менее чем через час после провозглашения каталонским парламентом независимости региона.

Сразу после принятия декларации независимости Каталонии премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал восстановить законность в регионе.

«Я прошу всех испанцев сохранять спокойствие», - написал Рахой на своей странице в сети Twitter.

В документе, за принятие которого 27 октября проголосовало 70 из 135 депутатов каталонского парламента, говорится о создании Каталонской Республики - независимого и суверенного государства.


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