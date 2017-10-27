«В армии сына били ежедневно. И в итоге убили за то, что не подал плоскогубцы» 20 27.10.2017, 17:35

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В апреле 2008 года в войсковой части 30151-Ю под Заславлем погиб солдат срочной службы Валерий Шкут.

Вместе с телом сына мать получила справку, где было написано: "Внезапная смерть без известных причин". Позже военные сообщили ей, что Валерий Шкут вышел покурить и потерял сознание. Экспертиза показала, что у парня оторвался тромб. Но родственники не поверили, что Валерий умер своей смертью, так как он никогда серьезно не болел и не лежал в больницах.

"Когда мы открыли гроб, то увидели, что у него одна нога очень распухла, и мужской орган тоже", — поделилась с «Еврорадио» мать парня Тамара.

Военные торопили похороны. Поэтому у родственников просто не было времени переварить все подозрения и адекватно отреагировать. Но через некоторое время мать всё же направила запрос в Генеральную прокуратуру с требованием разрешить эксгумацию тела Валерия и провести повторную, независимую экспертизу.

"Генеральная прокуратура дала нам разрешение и передала это в военную прокуратуру, — вспоминает Тамара. — Из военной прокуратуры нам позвонили и назначили день эксгумации. В этот день приехали все военные, только эксперт был уже не военный, а главный эксперт из Минска. А также ещё были два представителя Лукашенко. Я спросила, где будут проводить повторное вскрытие, мне сказали, что в нашей Лунинецкой районной больнице. А главный врач этой больницы мой друг, и он дал своего эксперта, чтобы тот следил за всем процессом. В результате нам сообщили, что Валеру убили. Что у него кровоизлияние в сердце".

Женщина добавляет, что им очень повезло со следователем. Тот сразу очень серьёзно взялся за дело и выяснил банальную причину, которая привела к убийству.

"Один солдат ремонтировал машину, а Валера шёл рядом. И тот сказал ему подать плоскогубцы, а Валера ответил, что, когда будет возвращаться, тогда подаст, — рассказывает результаты повторного следствия мать убитого солдата. — Его зацепило, что Валера не подал плоскогубцы в тот же момент. Он рассказал об этом ещё одному солдату, который вызвал Валерия на склад и начал бить. Два раза ударил сына в грудь, на третий удар Валера пошатнулся, но тот ударил его ещё и четвёртый раз. У сына уже пошла изо рта пена, но тот добил его пятым ударом. Тогда они испугались, что убили Валеру, и начали его таскать по всей казарме. В результате вытащили на курилку и сказали, что он курил и упал".

В результате были наказаны 8 солдат срочной службы, которые до суда уже успели демобилизоваться. Ни одного главы части или офицера в деле не фигурировало. Даже на суд представитель части явился лишь однажды, на одно из последних заседаний. По словам Тамары, сослуживцы сына позже признались ей, что рассказывать историю с курилкой им приказали.

"Поэтому, убившему дали восемь с половиной лет. А тому, который просил плоскогубцы, светило одиннадцать лет, но статью "подстрекательство" с него сняли. Не смогли доказать в суде, так как его начали уже сами солдаты выгораживать, да и адвокат у него был очень хороший, и отец вроде работал начальником милиции. Короче, дали ему в итоге лишь три с половиной года колонии. А другим парням дали год-два свободного поселения. Короче, посадили детей. Если бы тогда посадили руководство, может, не было бы больше таких случаев, и с Александром Коржичем этого бы не случилось. А получилось, что ответили за смерть Валеры только дети".

По словам Тамары, за десять месяцев службы Валерий никогда не жаловался на дедовщину. Но однажды, когда к нему в гости приехали родственники, они заметили, что у парня распухла рука. Он не признался, почему. Рассказать всю правду про армию он пообещал в отпуске, когда его отпустят домой на несколько дней.

"Уже после мне рассказывали его сослуживцы, как их ежедневно били, как какого-то крокодила сушили, - вспоминает мать Валерия. - Просто ужас, которые издевательства переживали наши дети. Куда смотрела руководство ... Да если бы я знала, что такое с моим ребенком происходит, я бы туда поехала и забрала бы его. И присылали ему все что нужно было, и халву по 20-30 пачек присылали, и деньги присылала, и сало с мясом присылала, и деньги клала не в его телефоны ... И вот, убили за то, что не подал плоскогубцы ".

История Валерия Шкута похожа на трагический случай, произошедший 2 сентября 2017 года в воинской части 48684 в городе Береза. Там на боевом дежурстве погиб солдат срочной службы Геннадий Сорокин. Официальная причина смерти - тромб, но родственники парня в это не верят и требуют провести повторную проверку.

Напомним, что 3 октября 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).