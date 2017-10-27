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В Гродно создали картины из опавших листьев

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  • 27.10.2017, 17:42
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Интересно, что вокруг этих арт–объектов на 100 метров вокруг нет деревьев.

Учащиеся гуманитарного колледжа в Гродно и объединение «След жизни» создали «Лиственное граффити». На улицах областного центра художники создали изображения собак и кошек из опавших листьев. Об этом сообщают в блоге d3.ru.

Все арт–объекты появились в тех местах города, где были отмечены факты жестокого обращения с животными. «Опавшие листья — метафора жизни брошенных хозяевами кошек и собак: как и листва, они блекнут и погибают на улицах города».

Цель акции — показать необходимость введения обязательного чипирования животных и административного наказания тех владельцев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу.

Отмечается, что вокруг этих арт–объектов на 100 метров вокруг нет деревьев.


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