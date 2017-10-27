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Появился первый работающий на водороде трамвай

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  • 27.10.2017, 17:59
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Как утверждают создатели, транспортное средство на сегодня не имеет аналогов.

В Китае запустили трамвай, который работает на водородном топливе. Это транспортное средство является первым в своем роде во всем мире.

Создателями трамвая выступили местные железнодорожники из China Railway Rolling Corporation, пишет korrespondent.net.

Вода представляет собой единственный, причем, безвредный выхлоп трамвая. При этом оксид азота не образуется, поскольку температура реакции внутри топливных элементов ниже 100 градусов Цельсия.


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