Путину напомнили о совести 1 27.10.2017, 18:04

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Владимир Путин

Фото: twitter

Как освобождали украинских узников Москвы.

25 октября российская власть после долгих переговоров приняла решение отпустить на свободу крымскотатарских политиков Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, которые были осуждены в аннексированном Крыму. Добиться такого успеха в переговорах с Кремлем удалось не Украине, а Турции. Важные детали узнал "Апостроф".

Кто помог Чийгозу и Умерову

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров был задержан сотрудниками ФСБ России еще в мае 2016 года. Тогда его обвинили в публичных призывах к сепаратизму. 27 сентября 2017 года Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму приговорил замглавы Меджлиса к двум годам колонии-поселения.

Его земляка и зампредседателя Меджлиса Ахтема Чийгоза задержали в январе 2015 года. Главным обвинением против Чийгоза было его участие в митинге 26 февраля 2014 года в поддержку территориальной целостности Украины под стенами Верховного Совета Крыма. Чийгоз получил более строгий приговор – 8 лет колонии.

С момента задержания Умерова и Чийгоза их дела в Украине и во всем мире называли политически мотивированными. Напомним, что Меджлис крымскотатарского народа в России назван "экстремистским". С того же времени начались переговоры по освобождению политзаключенных. Украина призывала мировое сообщество подключиться к этому процессу. А одним из главных союзников в этом вопросе стала Турция в лице ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сразу после новости об освобождении Умерова и Чийгоза украинский президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook выразил благодарность Эрдогану за помощь в процессе. Он отметил, что эта тема обсуждалась с президентом Турции в Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи ООН и во время визита Эрдогана в Киев 9 октября.

В связи с этим главным переговорщиком с Кремлем заслуженно называют именно Турцию, руководству которой удалось найти подход к президенту РФ Владимиру Путину.

"В России нет суда, в России есть придаток исполнительной власти, который воплощает в жизнь политические решения. И какие-то политические решения с другим знаком могут приниматься только на политическом уровне. Неслучайно за последний месяц президент Турции встречался и с Владимиром Путиным, и с Петром Порошенко. И, по всей видимости, были достигнуты определённые политические договоренности", - рассказывает адвокат крымскотатарских политиков Николай Полозов.

Он подчеркнул, что о готовящемся освобождении Умерова и Чийгоза украинская власть знала давно, это не решалось за день-два. К тому же, было условие неразглашения информации.

"Это было, прежде всего, требованием турецкой стороны", - объясняет адвокат, добавляя, что он не может раскрыть все детали.

Стоит отметить, что Чийгоза и Умерова не просто отпустили, а помиловали. А сами указы о помиловании засекречены. Полозов подчеркнул, что его подзащитные не писали никаких прошений о помиловании.

Тем временем, зампред комитета Госдумы РФ по делам национальностей, один из крымских политиков, поддержавших в свое время оккупантов, Руслан Бальбек рассказал российским СМИ, что вместо Чийгоза и Умерова о помиловании просил муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

"По имеющейся у меня информации, по обращению муфтия мусульман Крыма, духовного лидера крымских татар президент Российской Федерации, исповедуя принципы гуманизма, помиловал... Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. И, несмотря на то, что их лучшее место — это тюрьма, они освобождены из-под стражи и по их желанию переданы турецким властям", — прокомментировал Бальбек одному из российских информагентств.

Сам Чийгоз уже заявил, что муфтий Крыма сотрудничает с оккупантами и отметил, что не считает Аблаева самостоятельной личностью. Муфтий же поблагодарил Путина за решение помиловать зампредов Меджлиса.

Кроме того, Полозов сообщил "Апострофу", что освобожденным политзаключенным на сегодняшний день не запрещен въезд в Крым.

"Может быть, впоследствии решения изменятся, но я не могу гарантировать конкретные действия Кремля", - сказал юрист.

Роль Эрдогана

Как говорилось выше, весь переговорный процесс по освобождению Умерова и Чийгоза лег на плечи президента Турции Эрдогана. Он известен своим умением балансировать в отношениях между Россией и Европой. Несмотря на то, что в мире Эрдогана часто называют диктатором, это не мешает ему удерживаться на политической арене и не терять свою значимость.

Примером стало освобождение двух узников Кремля. Напомним, что лидеров Меджлиса после освобождения отправили в Турцию, и лишь оттуда они должны прибыть в Украину.

Адвокат Николай Полозов не исключает, что это могло быть условием Эрдогана. С другим мнением выступил посол Украины в Турции в 2008-2016 годах Сергей Корсунский.

"Я думаю, это связано с тем, что между материковой частью Украины и полуостровом нет прямого авиасообщения, поэтому выбрали Турцию. И это правильно. Потому что Эрдоган принимал в этом участие", - прокомментировал он.

Корсунский уверен, что Турция все время поднимала вопрос о политзаключенных крымских татарах, и, возможно, это в какой-то момент надоело Путину.

"Возможно, на определенном этапе и сам Эрдоган сказал Путину, что надо иметь совесть [по отношению к крымским татарам]. Но я не думаю, что это означает изменение позиций по отношению к крымским татарам и Крыму в целом", - считает дипломат.

Своим участием в переговорах турецкая власть показала, что она готова быть мостом между Россией и западным миром, в том числе, по переговорному процессу вокруг ситуации в Украине. По мнению экс-генконсула Украины в Стамбуле Богдана Яременко, таким образом Турция пытается повысить свою роль в Европе.

"Турция, которая не ввела санкции против России (имеются в виду санкции за аннексию Крыма, - прим.), с одной стороны, имеет больше возможностей разговаривать с Россией, а с другой, должна как-то доказывать преданность идеалам и принципам, задекларированным перед миром. Поэтому это достаточно разумный шаг со стороны турецкой дипломатии", - отмечает он.

Политолог Петр Олещук также обратил внимание на то, что Россия передала освобожденных политзаключенных именно Турции. В комментарии он отметил, что это может означать некий дипломатический жест со стороны Кремля, который отказывается считать Украину равноценным партнером.

"Таким образом Россия еще раз подчеркивает, что они не желают иметь дело с украинской властью. Вопросы они решают или с "равноценными партнерами" в лице Турции, или с Виктором Медведчуком, которого они ставят выше украинской власти", - предполагает эксперт. Стоит отметить, что Медведчук часто участвует в переговорах с Кремлем в вопросах освобождения украинцев, в том числе нардепа Надежды Савченко и крымского активиста Геннадия Афанасьева.

В Украине пока не спешат делать прогнозы о том, что же в итоге получит РФ за так называемое "помилование" Чийгоза и Умерова. Возможно, эти плюсы для Кремля не настолько очевидны и материальны.

"Скорее всего, это жест доброй воли, потому что Россия заинтересована в налаживании отношений с Турцией", - размышляет Олещук.

"Вряд ли Россия выдвигала какие-то условия Эрдогану, потому что она понимает, что Турция – не то государство, которое страдает от того, что Умеров и Чийгоз незаконно осуждены. Я не думаю, что это требовало больших жертв со стороны Турции", - считает Яременко.

Он добавил, что в этой ситуации свои интересы есть и у Турции, и они могут касаться Сирии, курдов, экономических проектов и т.д.

"Интересы Эрдогана четко определены. Но время покажет, какие условия и кем были выдвинуты ради освобождения крымских татар", - подытожил дипломат.