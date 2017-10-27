В Беларуси дорожает газовое топливо 3 27.10.2017, 18:13

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Вслед за подорожанием бензина в Беларуси увеличивается цена на газ.

Как стало известно tut.by, в ночь на 28 октября цена на газ вырастет на 1 копейку. Стоимость дизельного топлива пока останется прежней.

В ночь с 27 на 28 октября в Беларуси подорожает стоимость газа на 1 копейку. Сейчас стоимость газа равна 68 копейкам.

Напомним, недавно цены на бензин выросли на 2 копейки.

Цены на АЗС на топливо выглядят так: АИ-92 — 1 рубль 19 копеек, АИ-95 — 1 рубль 27 копеек, АИ-98 — 1 рубль 38 копеек, ГАЗ — 68 копеек.