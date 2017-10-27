Дональд Туск: Решение парламента Каталонии «ничего не меняет» для ЕС

Дональд Туск: Решение парламента Каталонии «ничего не меняет» для ЕС2
- 27.10.2017, 18:22
- 1,104
Председатель Европейского совета заявил, что ЕС будет иметь дело только с Мадридом.
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что решение парламента Каталонии «ничего не меняет для Европейского союза».
«Испания остается нашей единственной собеседницей», — написал он в своем твиттере, выразив надежду, что Испания «предпочтет силу аргументов аргументу силы».
For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.— Donald Tusk (@eucopresident) 27 октября 2017 г.