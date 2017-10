Дональд Туск: Решение парламента Каталонии «ничего не меняет» для ЕС

Председатель Европейского совета заявил, что ЕС будет иметь дело только с Мадридом.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что решение парламента Каталонии «ничего не меняет для Европейского союза».

«Испания остается нашей единственной собеседницей», — написал он в своем твиттере, выразив надежду, что Испания «предпочтет силу аргументов аргументу силы».

