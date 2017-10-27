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Дональд Туск: Решение парламента Каталонии «ничего не меняет» для ЕС

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  • 27.10.2017, 18:22
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Дональд Туск

Председатель Европейского совета заявил, что ЕС будет иметь дело только с Мадридом.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что решение парламента Каталонии «ничего не меняет для Европейского союза».

«Испания остается нашей единственной собеседницей», — написал он в своем твиттере, выразив надежду, что Испания «предпочтет силу аргументов аргументу силы».


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