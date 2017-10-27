Минское и рижское «Динамо» сыграют матч на открытом воздухе 1 27.10.2017, 18:30

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До нынешнего сезона КХЛ не проводила матчей на открытом воздухе.

Рижское «Динамо» проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против одноклубников из Минска на открытом воздухе 20 января в Риге, передает ТАСС.

«Согласно календарю КХЛ, 20 января у нас матч с минским «Динамо». Мы проведем его в Риге на открытом воздухе. Уже определились с точным местом, но называть его я пока не хочу. Сейчас началась первичная подготовка по рассмотрению вопроса об инфраструктуре», - рассказал председатель совета директоров рижан Юрис Савицкис.

До нынешнего сезона КХЛ не проводила матчей на открытом воздухе. Первая такая игра состоится 2 декабря в Хельсинки, где местный «Йокерит» примет петербургский СКА.