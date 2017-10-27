Коллегия адвокатов исключила из своего состава Анну Бахтину 11 27.10.2017, 18:36

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Анна Бахтина

Примечательно, что коллегия адвокатов исключила Анну Бахтину, не дожидаясь решения суда.

Суд Московского района Минска продолжил 27 октября рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Анны Бахтиной, которую Минюст недавно лишил лицензии. Через суд она пытается восстановить возможность заниматься профессиональной деятельностью, которой отдала уже 25 лет, пишет spring96.org.

На первом заседании, которое состоялось 19 октября, суде Анна Бахтина заявила ходатайство о вызове в суд в качестве свидетеля председателя квалификационной комиссии Минюста Николая Старовойтова, но судья ходатайство отклонил. Представители Минюста, в свою очередь ходатайствовали перед судом о приобщении к делу характеристики на Бахтину, которое суд удовлетворил.

Постановление о лишении Бахтиной лицензии было вынесено Министерством юстиции 14 сентября на основании решения квалификационной комиссии. Но при этом, по мнению Бахтиной, имели место нарушения при проведении аттестации, а внеочередная аттестация была проведена неправильно, поэтому и решение было принято необоснованно.

Напомним, 12 сентября квалификационная комиссия Минюста Беларуси в ходе внеочередной аттестации адвокатов признали Анна Бахтина «недостаточно квалифицированной».

Сегодня за ходом судебного процесса наблюдает юрист Правозащитного центра «Весна» и бывший коллега Бахтиной Павел Сапелко.

В суде Анна Бахтина пояснила, что отказывалась отвечать на вопросы комиссии, поскольку во время аттестации чувствовала себя плохо и даже принимала лекарственные препараты.

Во время рассмотрения жалобы в суде выяснилось, что еще 19 октября, не дожидаясь завершения суда, Совет Минской городской коллегии адвокатов по представлению Минюста исключил Анну Бахтину из членов коллегии. Решение вступило в силу 26 октября.

13 сентября правозащитники выступили с совместным заявлением белорусских правозащитных организаций, в которой требуют от властей Беларуси прекратить давление на адвокатов, осуществляющих защиту фигурантов политически мотивированных дел и дел, связанных с отстаиванием прав человека; немедленно прекратить вмешательство государственных органов в деятельность адвокатуры и обеспечить ее независимость на законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство, а также отменить соответствующее решение квалификационной комиссии Минюста, которое является препятствием в осуществлении профессиональной адвокатской деятельности Анны Бахтиной.