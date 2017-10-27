Госдеп США: Каталония - неотъемлемая часть Испании 2 27.10.2017, 19:01

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Госдепартамент США поддержал испанское правительство.

Государственный департамент США заявил, что Каталония является неотъемлемой частью Испании.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Хезер Ноэрт, сообщает ВВС.

«Соединенные Штаты поддерживают конституционные меры испанского правительства, направленные на то, чтобы Испания оставалась сильной и единой», - заявила Ноэрт.

Как сообщалось, парламент Каталонии в пятницу, 27 октября, проголосовал за независимость от Испании. После этого Сенат Испании ввел прямое управление Мадрида в Каталонии.