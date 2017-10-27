закрыть
27 октября 2017, пятница, 20:48
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Жители Барановичей высказали властям все, что о них думают

2
  • 27.10.2017, 19:24
  • 3,836

Встреча с городскими властями длилась почти два часа.

Заместитель председателя Барановичского горисполкома Алексей Гарбуз, а также представители коммунальных служб, прокуратуры, здравоохранения и других сфер 25 октября встретились с горожанами в ЖЭС №3 на улице Коммунистической, пишет intex-press.by.

Встреча длилась почти два часа, на нее пришли в основном пенсионеры. Вопросов было много. Людей волновали разные проблемы – от нехватки талонов к врачам до необрезанных деревьев под окнами. Большинство обращений касалось сферы ЖКХ.

«Как могут рассматривать жалобу те, на кого мы жаловались?»

Житель пятиэтажки на улице Притыцкого, 134 поднял вопрос ремонта в подъездах. Он рассказал, что в этом доме подъезд ремонтировали в 2015 году – за счет жильцов. Как и положено, до начала работ с людьми провели собрание, показали смету, объявили стоимость. Ремонт делали работники ЖЭСа, длился он два месяца. Когда после ремонта люди получили жировки, где были указаны суммы к оплате за текущий ремонт, оказалось, что он подорожал в два раза. Новую смету, по словам мужчины, жильцам никто не показывал.

– По первоначальной смете я должен был заплатить от своей квартиры 450 тысяч по тем временам, а пришлось платить больше миллиона, – рассказал он.

Претензии у людей есть и по качеству ремонта в этом доме: на стенах в подъезде после завершения работ стали появляться подтеки, а крышу, по их мнению, «сделали неправильно, теперь она протекает, разрушает крыльцо».

– Мы написали жалобу в ЖРЭУ, а оттуда перенаправили ее в ЖЭС. Это абсурд. Как могут рассматривать жалобу те, на кого мы жаловались? Ну как такое может быть?! Никто ничего не делает! – возмущался мужчина. – Мастер уволился, главный инженер уволился, а новые говорят, что ремонт был не при них. Наверное, если бы наняли стороннюю организацию, толку было бы больше.

Представители ЖРЭУ, присутствовавшие на встрече, сказали, что «вопрос записан» и в нем детально разберутся.

«Как добиться таких осмотров домов?»

Жильцов дома №9А на улице Коммунистической интересовал вопрос капремонта.

– Наш дом – старожил, ему уже 46 лет, его давно пора ремонтировать. Когда нам ждать того самого капремонта? – спросила одна из женщин.

Ирина Сыс, начальник КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи», на это ответила, что в планы проведения капремонта до 2020 года этот дом не включен.

– То, что дому энное количество лет, не является определяющим фактором при постановке его на капремонт. Бывает, что дом молодой, но он уже подпадает под капремонт, а бывает и наоборот – дому 40 и более лет, но в капремонте он не нуждается, – сказала Ирина Сыс.

Начальник ЖРЭУ рассказала присутствующим, каким образом дома включаются в планы по капремонту. По ее словам, два раза в год (весной и осенью) специалисты осматривают жилфонд: в каком состоянии находятся конструктивные элементы домов, представляют ли они угрозу для проживания. По результатам таких осмотров принимается решение о включении дома в пятилетний график по капремонту. Исходя из очередности и объемов финансирования разрабатываются ежегодные планы.

– А как добиться таких осмотров домов? – спросил кто-то из присутствующих.

Оказалось, что такие осмотры обязательны для всех домов и добиваться их не нужно – комиссия сама приходит.

– Получается, начальник ЖЭСа придет, галочку поставит, что ремонт не нужен, и все? Почему жильцов к этому делу не привлекают? – спросил мужчина.

На это Ирина Сыс ответила, что «включение жильцов в эти комиссии необязательно, так как комиссия большая – от 8 до 11 человек, и в нее входят специалисты в области строительства, которые компетентны делать оценку инженерных сетей домов».

Начальник ЖРЭУ также отметила, что в текущем году на капремонт жилых домов в Барановичах бюджетных средств выделено значительно больше, чем в прошлом, и за сложившуюся ситуацию в городе с капремонтом она очень рада.

«Удаление дерева – это целая процедура»

Одна из жительниц дома №7А на улице Коммунистической пожаловалась на березу, растущую у нее «под окнами».

– Опилите березу. Закрыла весь свет. Приходится включать свет даже днем. А сырость от нее какая! Не дай бог сильный ветер, побьет окна, даю вам гарантию, – обратилась она к присутствующим.

Представители ЖРЭУ сообщили, что «удаление дерева – это целая процедура». Ирина Сыс пообещала, что эту процедуру запустят и до нового года дерево удалят.

– Да зачем все дерево? – возмутилась женщина такому кардинальному решению судьбы березы. – Там лестницу поставить, ветки в два пальца отпилить, и все.

«Три года пытаюсь попасть на прием к Громаковскому»

Еще одна женщина поинтересовалась, как можно попасть на прием к председателю Барановичского горисполкома Юрию Громаковскому. По ее словам, она уже несколько лет пытается встретиться с ним, чтобы он помог решить проблему одной девушки. Когда та была еще несовершеннолетней, ее изъяли из неблагополучной семьи, так как решили, что «жить в одной квартире с неблагополучными родителями нельзя». А когда девушке исполнилось 18 лет, ей пришлось возвращаться жить в ту самую квартиру, где все те же неблагополучные родители.

– То есть до 18 лет там жить было нельзя, а сейчас можно? Никому дела до нее нет. Опозорили девочку, и все. Три года пытаюсь попасть на прием к Громаковскому. Представители меня выслушивают, говорят, что он такие вопросы решить не может, и все. И сами не помогают, и не записывают, – сказала женщина.

Заместитель председателя Барановичского горисполкома Алексей Гарбуз посоветовал прийти с этим вопросом к нему и даже назначил время встречи.

«Не поможет – до правителя дойдем»

Жители сразу нескольких домов на улице Коммунистической пожаловались на то, что в их двор только один въезд.

– Дорога узенькая, из двора машины задним ходом выезжают, – говорит одна из женщин. – Это чудо, что им под колеса дети не попадают. А нам где ходить? Если едет машина, надо за заборчик хвататься, чтобы не попасть под нее.

Еще одна женщина добавляет, что к ее дому подъезда и вовсе нет: когда к ее мужу, инвалиду первой группы, приезжает «скорая», чтобы забрать в больницу, его под капельницей приходится на носилках нести до машины.

– Мы написали письмо, ждем ответа. Не поможете вы, до президента дойдем. Пусть выедет со своей комиссией и посмотрит, как тут все делается!

Женщине пояснили, что «этот вопрос рассматривается, он на контроле».

«Коробки с тараканами в подъезд стаскивает»

Некоторые жители Южного микрорайона обратились к городским властям с весьма необычными проблемами.

Например, жительница одной из многоэтажек пожаловалась на то, что хозяева квартиры на ее площадке поставили перегородку к своему жилью и «оттяпали» часть общей территории. Женщина не уверена, что перегородка установлена незаконно, особых неудобств из-за нее она не испытывает, но в этом вопросе попросила разобраться и, если будет установлено, что соседи отгородились незаконно, перегородку убрать.

Мужчина из многоэтажки на улице Курчатова попросил разобраться с жильцами двух квартир, которые «превратили подъезд в помойку». Судя по реакции представителей ЖЭСа, о проблеме они знают и в отношении жильцов одной из квартир даже «составили не один протокол». А вот с хозяйкой еще одной квартиры работать не получается, потому что она… глухонемая.

– Она все коробки с тараканами с мусорки в подъезд стаскивает! Дышать невозможно, – возмущается мужчина.

Коммунальщики пообещали решить вопрос. Если выяснится, что женщина умеет читать, общаться с помощью писем, если нет – при помощи сурдопереводчика.

Жильцы дома №9А на улице Коммунистической пожаловались на «опасный и аварийный козырек в доме, который еле держится», дома №7 на этой же улице – на сырость в квартирах. Одна из присутствующих пожилых женщин попросила застеклить окно в подвале, «чтобы туда не ходили котята», и убрать кабель, который «непонятно для чего висит с крыши до земли, как черт».

Еще одна женщина пожаловалась на то, что жировки приходят очень поздно и на то, что при включении отопления в подвале дома прорвало трубу.

– Вы же все опрессовывали, несколько раз за лето воду горячую отключали, а тут включили отопление – и у нас весь подвал горячей водой залило, – возмутилась женщина.

Кто-то из присутствующих попросил обратить внимание на дороги города, а один из мужчин – на плохое состояние машин.

– Посмотрите, сколько масла на асфальте! Если машина плохая, ее надо ремонтировать или сдавать в утиль. По-хозяйски относиться! Неужели вы этого не замечаете? – спросил он.

Со всеми заданными вопросами людям пообещали разобраться.


Мнение

Гипсовые призраки
Гипсовые призраки Ирина Халип
Однажды нас будет гораздо больше
Однажды нас будет гораздо больше Денис Казакевич
На сцену выпускают клоунов
На сцену выпускают клоунов Альфред Кох
Лукашенко не будет спать спокойно
Лукашенко не будет спать спокойно Ольга Николайчик


Интервью

Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии
Вадим Кабанчук: Не может быть при Лукашенко эффективной армии