Жители Барановичей высказали властям все, что о них думают 2 27.10.2017, 19:24

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Встреча с городскими властями длилась почти два часа.

Заместитель председателя Барановичского горисполкома Алексей Гарбуз, а также представители коммунальных служб, прокуратуры, здравоохранения и других сфер 25 октября встретились с горожанами в ЖЭС №3 на улице Коммунистической, пишет intex-press.by.

Встреча длилась почти два часа, на нее пришли в основном пенсионеры. Вопросов было много. Людей волновали разные проблемы – от нехватки талонов к врачам до необрезанных деревьев под окнами. Большинство обращений касалось сферы ЖКХ.

«Как могут рассматривать жалобу те, на кого мы жаловались?»

Житель пятиэтажки на улице Притыцкого, 134 поднял вопрос ремонта в подъездах. Он рассказал, что в этом доме подъезд ремонтировали в 2015 году – за счет жильцов. Как и положено, до начала работ с людьми провели собрание, показали смету, объявили стоимость. Ремонт делали работники ЖЭСа, длился он два месяца. Когда после ремонта люди получили жировки, где были указаны суммы к оплате за текущий ремонт, оказалось, что он подорожал в два раза. Новую смету, по словам мужчины, жильцам никто не показывал.

– По первоначальной смете я должен был заплатить от своей квартиры 450 тысяч по тем временам, а пришлось платить больше миллиона, – рассказал он.

Претензии у людей есть и по качеству ремонта в этом доме: на стенах в подъезде после завершения работ стали появляться подтеки, а крышу, по их мнению, «сделали неправильно, теперь она протекает, разрушает крыльцо».

– Мы написали жалобу в ЖРЭУ, а оттуда перенаправили ее в ЖЭС. Это абсурд. Как могут рассматривать жалобу те, на кого мы жаловались? Ну как такое может быть?! Никто ничего не делает! – возмущался мужчина. – Мастер уволился, главный инженер уволился, а новые говорят, что ремонт был не при них. Наверное, если бы наняли стороннюю организацию, толку было бы больше.

Представители ЖРЭУ, присутствовавшие на встрече, сказали, что «вопрос записан» и в нем детально разберутся.

«Как добиться таких осмотров домов?»

Жильцов дома №9А на улице Коммунистической интересовал вопрос капремонта.

– Наш дом – старожил, ему уже 46 лет, его давно пора ремонтировать. Когда нам ждать того самого капремонта? – спросила одна из женщин.

Ирина Сыс, начальник КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи», на это ответила, что в планы проведения капремонта до 2020 года этот дом не включен.

– То, что дому энное количество лет, не является определяющим фактором при постановке его на капремонт. Бывает, что дом молодой, но он уже подпадает под капремонт, а бывает и наоборот – дому 40 и более лет, но в капремонте он не нуждается, – сказала Ирина Сыс.

Начальник ЖРЭУ рассказала присутствующим, каким образом дома включаются в планы по капремонту. По ее словам, два раза в год (весной и осенью) специалисты осматривают жилфонд: в каком состоянии находятся конструктивные элементы домов, представляют ли они угрозу для проживания. По результатам таких осмотров принимается решение о включении дома в пятилетний график по капремонту. Исходя из очередности и объемов финансирования разрабатываются ежегодные планы.

– А как добиться таких осмотров домов? – спросил кто-то из присутствующих.

Оказалось, что такие осмотры обязательны для всех домов и добиваться их не нужно – комиссия сама приходит.

– Получается, начальник ЖЭСа придет, галочку поставит, что ремонт не нужен, и все? Почему жильцов к этому делу не привлекают? – спросил мужчина.

На это Ирина Сыс ответила, что «включение жильцов в эти комиссии необязательно, так как комиссия большая – от 8 до 11 человек, и в нее входят специалисты в области строительства, которые компетентны делать оценку инженерных сетей домов».

Начальник ЖРЭУ также отметила, что в текущем году на капремонт жилых домов в Барановичах бюджетных средств выделено значительно больше, чем в прошлом, и за сложившуюся ситуацию в городе с капремонтом она очень рада.

«Удаление дерева – это целая процедура»

Одна из жительниц дома №7А на улице Коммунистической пожаловалась на березу, растущую у нее «под окнами».

– Опилите березу. Закрыла весь свет. Приходится включать свет даже днем. А сырость от нее какая! Не дай бог сильный ветер, побьет окна, даю вам гарантию, – обратилась она к присутствующим.

Представители ЖРЭУ сообщили, что «удаление дерева – это целая процедура». Ирина Сыс пообещала, что эту процедуру запустят и до нового года дерево удалят.

– Да зачем все дерево? – возмутилась женщина такому кардинальному решению судьбы березы. – Там лестницу поставить, ветки в два пальца отпилить, и все.

«Три года пытаюсь попасть на прием к Громаковскому»

Еще одна женщина поинтересовалась, как можно попасть на прием к председателю Барановичского горисполкома Юрию Громаковскому. По ее словам, она уже несколько лет пытается встретиться с ним, чтобы он помог решить проблему одной девушки. Когда та была еще несовершеннолетней, ее изъяли из неблагополучной семьи, так как решили, что «жить в одной квартире с неблагополучными родителями нельзя». А когда девушке исполнилось 18 лет, ей пришлось возвращаться жить в ту самую квартиру, где все те же неблагополучные родители.

– То есть до 18 лет там жить было нельзя, а сейчас можно? Никому дела до нее нет. Опозорили девочку, и все. Три года пытаюсь попасть на прием к Громаковскому. Представители меня выслушивают, говорят, что он такие вопросы решить не может, и все. И сами не помогают, и не записывают, – сказала женщина.

Заместитель председателя Барановичского горисполкома Алексей Гарбуз посоветовал прийти с этим вопросом к нему и даже назначил время встречи.

«Не поможет – до правителя дойдем»

Жители сразу нескольких домов на улице Коммунистической пожаловались на то, что в их двор только один въезд.

– Дорога узенькая, из двора машины задним ходом выезжают, – говорит одна из женщин. – Это чудо, что им под колеса дети не попадают. А нам где ходить? Если едет машина, надо за заборчик хвататься, чтобы не попасть под нее.

Еще одна женщина добавляет, что к ее дому подъезда и вовсе нет: когда к ее мужу, инвалиду первой группы, приезжает «скорая», чтобы забрать в больницу, его под капельницей приходится на носилках нести до машины.

– Мы написали письмо, ждем ответа. Не поможете вы, до президента дойдем. Пусть выедет со своей комиссией и посмотрит, как тут все делается!

Женщине пояснили, что «этот вопрос рассматривается, он на контроле».

«Коробки с тараканами в подъезд стаскивает»

Некоторые жители Южного микрорайона обратились к городским властям с весьма необычными проблемами.

Например, жительница одной из многоэтажек пожаловалась на то, что хозяева квартиры на ее площадке поставили перегородку к своему жилью и «оттяпали» часть общей территории. Женщина не уверена, что перегородка установлена незаконно, особых неудобств из-за нее она не испытывает, но в этом вопросе попросила разобраться и, если будет установлено, что соседи отгородились незаконно, перегородку убрать.

Мужчина из многоэтажки на улице Курчатова попросил разобраться с жильцами двух квартир, которые «превратили подъезд в помойку». Судя по реакции представителей ЖЭСа, о проблеме они знают и в отношении жильцов одной из квартир даже «составили не один протокол». А вот с хозяйкой еще одной квартиры работать не получается, потому что она… глухонемая.

– Она все коробки с тараканами с мусорки в подъезд стаскивает! Дышать невозможно, – возмущается мужчина.

Коммунальщики пообещали решить вопрос. Если выяснится, что женщина умеет читать, общаться с помощью писем, если нет – при помощи сурдопереводчика.

Жильцы дома №9А на улице Коммунистической пожаловались на «опасный и аварийный козырек в доме, который еле держится», дома №7 на этой же улице – на сырость в квартирах. Одна из присутствующих пожилых женщин попросила застеклить окно в подвале, «чтобы туда не ходили котята», и убрать кабель, который «непонятно для чего висит с крыши до земли, как черт».

Еще одна женщина пожаловалась на то, что жировки приходят очень поздно и на то, что при включении отопления в подвале дома прорвало трубу.

– Вы же все опрессовывали, несколько раз за лето воду горячую отключали, а тут включили отопление – и у нас весь подвал горячей водой залило, – возмутилась женщина.

Кто-то из присутствующих попросил обратить внимание на дороги города, а один из мужчин – на плохое состояние машин.

– Посмотрите, сколько масла на асфальте! Если машина плохая, ее надо ремонтировать или сдавать в утиль. По-хозяйски относиться! Неужели вы этого не замечаете? – спросил он.

Со всеми заданными вопросами людям пообещали разобраться.