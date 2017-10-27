В Беларусь вернутся протесты «Стоп-бензин»? 27.10.2017, 20:08

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Цены на топливо в Беларуси повышали 21 раз за шесть лет.

26 октября в Беларуси в очередной раз подорожало топливо для автомобилей. «Радыё Свабода» подсчитало, что за последние 6 лет, со времени протестных акций «Стоп-бензин», цены на бензин в Беларуси повышались 21 раз.

В 2017 году цены на топливо повышались 7 раз: 11 марта, 18 марта, 1 апреля, 8 апреля, 15 апреля, 6 мая - каждый раз на 1 копейку, и 26 октября - на 2 копейки. В результате топливо подорожало за 10 месяцев на 8 копеек.

В «Белнефтехим» объясняли, что перед этим цены на топливо не менялись более двух лет, а в результате девальвации белорусского рубля цены на нефтепродукты в долларовом эквиваленте уменьшились на 25%. Мол, повышение цены жизненно необходимое для НПЗ. Последнее повышение объясняется ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания цен с ценами в соседних странах, прежде всего в соседних регионах России.

С 13 января 2015 года по 10 марта 2017 года цены на бензин не менялись.

13 января 2015 года цены повысили один раз, в среднем на 4,7%. Это объяснили ростом курса доллара.

В 2014 году цены на бензин повышались 4 раза - 8 июля (в среднем на 5%), 19 августа (в среднем на 4,3%), 9 сентября (в среднем на 4.1%) и 1 октября (в среднем на 4, 8%). За год повышение составило 18,2%.

Объясняли это частичной компенсацией отрицательного влияния изменения курса рубля, а также потребностью поэтапного сближения цен с российскими. А потом - индексировать цену в зависимости от курса доллара и желанием установить предельно максимальную цену, эквивалентную 1 доллару за литр.

В 2013 году цены на бензин повышались 5 раз: 16 января (в среднем на 5%), 3 сентября (в среднем на 5%), 17 сентября (в среднем на 8%), 5 декабря (в среднем на 2%) и 28 декабря (в среднем на 2%). Всего за год повышение составило 20%.

Эти повышении цен объясняли частичной компенсацией ставок акцизов на нефтепродукты, ростом тарифов на железнодорожные перевозки нефтепродуктов, а также сближением цен в Таможенном союзе и изменением курса рубля.

В 2012 году цены на топливо повышались 4 раза: 14 марта, 11 апреля, 8 июня и 3 октября, каждый раз в среднем на 5%. Всего цены выросли на 20%.

Объясняли это поэтапным сближением с ценами в Таможенном союзе, повышением эффективности работы НПЗ и ростом цен на сырье.

В 2011 году цены на бензин менялись 12 раз - 11 раз повышались и один раз уменьшались. За год они выросли практически в два раза.

После первой акции «Стоп-бензин» по требованию Лукашенко 9 июня цены на топливо были снижены. Последнюю акцию «Стоп-бензин» анонсировали на 5 декабря, но на нее пришли только сотрудники ГАИ и журналисты. А 3 декабря 2011 года в Беларуси повысили цены на топливо 11-й раз (в среднем на 10%).

«Власти смотрят на настроение населения»

Экономический обозреватель Татьяна Маненок заявила, что при определении цен на топливо «власти смотрят на настроение населения».