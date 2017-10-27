Названы страны с наибольшим количеством миллиардеров
- 27.10.2017, 20:20
Швейцарский банк UBS назвал четырнадцать стран, где живет наибольшее количество миллиардеров.
Согласно исследованиям, в мире живет 1542 миллиардера, из которых 560 – в США. Их общее состояние насчитывает 2,8 триллиона долларов. На втором месте разместился Китай, где живет 318 миллиардеров, а на третьей ступени – Германия, где проживают 117 миллиардеров, пишет nv.ua.
Четвертый год подряд эксперты составляют рейтинг на основе анализа данных, охватывающих 14 крупнейших рынков миллиардеров, на долю которых приходится около 80% мирового состояния.
1. США – 563 миллиардера
2. Китай – 318
3. Германия – 117
4. Индия – 100
5. Россия – 96
6. Гонконг – 69
7. Великобритания – 55
8. Италия – 24
9. Франция – 39
10. Швейцария – 35
11. Япония – 33
12. Турция – 29
13. Испания – 25
14. Сингапур – 21