Названы страны с наибольшим количеством миллиардеров 27.10.2017, 20:20

Швейцарский банк UBS назвал четырнадцать стран, где живет наибольшее количество миллиардеров.

Согласно исследованиям, в мире живет 1542 миллиардера, из которых 560 – в США. Их общее состояние насчитывает 2,8 триллиона долларов. На втором месте разместился Китай, где живет 318 миллиардеров, а на третьей ступени – Германия, где проживают 117 миллиардеров, пишет nv.ua.

Четвертый год подряд эксперты составляют рейтинг на основе анализа данных, охватывающих 14 крупнейших рынков миллиардеров, на долю которых приходится около 80% мирового состояния.

1. США – 563 миллиардера

2. Китай – 318

3. Германия – 117

4. Индия – 100

5. Россия – 96

6. Гонконг – 69

7. Великобритания – 55

8. Италия – 24

9. Франция – 39

10. Швейцария – 35

11. Япония – 33

12. Турция – 29

13. Испания – 25

14. Сингапур – 21