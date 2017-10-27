НАТО: Вопрос Каталонии - внутреннее дело Испании 27.10.2017, 20:23

НАТО считает вопрос Каталонии внутренним делом Испании, которое нужно разрешать в рамках испанских конституционных норм.

Об этом заявил представитель альянса в связи с голосованием каталонского парламента за независимость, передает unn.com.ua.

«Вопрос Каталонии – это внутреннее дело, которое нужно решать в рамках конституционного порядка Испании», - сказал представитель альянса, пожелавший остаться неназванным.

Также, он отметил, что Испания «вносит важный вклад в общую безопасность» НАТО.

Напомним, 27 октября, каталонский региональный парламент объявил независимость от Испании.

В свою очередь, Сенат Испании проголосовал за инициацию 155 статьи Конституции, которая позволит ограничить самоуправления Каталонии, таким образом, ограничил полномочия правительства Каталонии.