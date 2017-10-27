Белоруска, покоряющая «Х-Фактор»: Хочу записать альбом и отправиться в тур 2 27.10.2017, 20:53

1,799

Галина Веренич

Уроженка Столина рассказала о себе, творчестве, об участии в шоу и поделилась планами на будущее.

Галина Веренич, студентка Белгосуниверситета культуры и искусств, уроженка Столина, дебютировала на самом популярном музыкальном шоу Украины «Х-Фактор».

Девушке сказали «Да» три члена жюри из четырёх. 21-летняя Галина Веренич, фамилия которой уже на слуху у многих белорусских и не только интернет-пользователей, в интервью корреспонденту «Медиа-Полесья» рассказала о себе, о творчестве, об участии в шоу и поделилась планами на будущее.

– Безусловно, семья, окружение во многом влияют на становление личности. Галина, расскажи о том, как появилась любовь к музыке?

– Всё началось с того, что мои родители решили отдать меня в музыкальный класс. Там я освоила гитару, вокал и другие музыкальные инструменты. Мои родители не музыканты, но вот голос передался от мамы. В моей жизни было очень много музыкальных конкурсов, родители всегда поддерживали. Никогда не забуду, как папа пришёл домой и сказал: «Собирайся, поедем в Брест на «Поющие города», там Айова в жюри». С того момента поняла, что хочу заниматься музыкой на профессиональном уровне и начала подготовку к поступлению в БГУКИ. Только благодаря поддержке мамы и папы у меня получаются многие вещи.

– Специальность получаешь в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Расскажи о будущей профессии и о том, на что тратишь время помимо музыки?

– Сейчас я четверокурсница кафедры традиционной белорусской культуры и современного искусства по специализации «Этнофоноведение». Мы изучаем культуру предков, обрядовую деятельность, а также перенимаем навыки игры на народных инструментах, пения и танцев. Помимо учёбы, я работаю в МакДональдсе и подрабатываю в школе педагогом-организатором, параллельно пишу диплом, занимаюсь собственным YouTube-каналом.

– Галина, а как ты попала на кастинг «Х-Фактор»?

– Наткнулась на пост в «ВКонтакте» о том, что в Минске во Дворце спорта проходит кастинг, отложила все дела и решила поучаствовать. Через полгода мне позвонили и попросили приехать в Киев.

– Понятно, что песня о работе в фаст-фуде навеяна трудовыми нелёгкими буднями. А вот написала ты её специально для шоу либо раньше?

– Песня была написана ранее. На моем YouTube-канале есть полная оригинальная песня, которую я выложила год назад. На «Х-Факторе» её обрезали. Если говорить о самом шоу, то мне понравилась его организация. Всё время было расписано, практически ни одной свободной минутки, так как долго проводились съемки. Съёмки в массовке – самые тяжёлые для меня моменты. В целом, съёмочная команда шоу – это молодые и позитивные ребята, с ними было легко работать. Что не понравилось, так это то, что все съёмки проходили до выступления. Поэтому, когда выходила на сцену, то чувствовала себя очень уставшей.

– «Х-Фактор» – не первый творческий конкурс в твоей жизни. Что значат для тебя подобные конкурсы, и какие из них стали самыми важными?

– Когда училась в школе, принимала участие во многих конкурсах, но мне никогда не везло. Как я уже и говорила, принимала участие в шоу «Поющие города», но, увы, там не прошла дальше. Отмечу ещё интернет-проект «Поговорим»: нужно было за неделю написать песню, что тогда получилось на «ура».

– Галина, ты исполняешь песни собственного сочинения. А много ли их в твоём репертуаре и о чём они?

– Песен написала много. Все они о любви к кому-либо или к чему-либо. Например, в одиннадцатом классе для того, чтобы получить хорошую оценку по физике, я написала своему преподавателю песню.

– Какую музыку любишь больше всего? Есть ли у тебя кумиры?

– Скажу, что в музыкальном творчестве нет кумиров. Я меломан. Часто цепляют душевные песни. В последнее время слушаю Океан Эльзы. Мечтаю попасть на их концерт.

– Твой имидж. Какой он, на чём предпочитаешь акцентировать внимание?

– В одежде я очень люблю строгий стиль: это чёрные пиджаки, брюки на завышенной талии, юбки, рубашки. Именно так я одеваюсь в университет и на работу в школу. А для выступлений больше люблю рваный стиль, необычную обувь, часто на платформе, длинные кардиганы, люблю бордовую помаду.

– Галина, кто вместе с семьёй ещё переживает за тебя и радуется твоим успехам?

– Друзья. Особенно это прочувствовала, когда поехала на «Х-Фактор». Уже как полгода такое чувство, будто у меня день рождения каждый день: много ребят пишут в соцсетях приятные слова. Это заставляет улыбаться и радоваться тому, что занимаюсь своим любимым делом. Я очень люблю свою аудиторию, пусть она и маленькая, но это очень добрые люди.

– О чём мечтаешь?

– После окончания университета планирую серьёзно взяться за своё творчество. Хочу записать альбом и однажды отправиться в тур.