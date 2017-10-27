Цена на нефть поставила рекорд с 2015 года 7 27.10.2017, 20:55

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Цена на нефть марки Brent впервые с 3 июля 2015 года пробила отметку в 60 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 27 октября, на Лондонской бирже.

Зафиксированный максимум на декабрьские фьючерсы составил 60 долларов и 3 цента. Цена на Brent в ходе торгов выросла почти на 1 процент, передает lenta.ru.

Параллельно растут фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI. На 18.08 по минскому времени за один баррель нефти давали 53,41 доллара, рост с начала торгов составил 1,46 процента.

26 октября стало известно, что Саудовская Аравия намерена поддержать соглашение среди стран Организации производителей нефти (ОПЕК) и вне ОПЕК о сокращении добычи нефти. По словам наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, производителям нефти стоит сосредоточиться на стабилизации рынка.