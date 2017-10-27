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«Шахтер» еще на шаг приблизился к золоту чемпионата Беларуси

  • 27.10.2017, 21:01
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В матче 27-го тура «горняки» победили «Днепр».

27 октября в чемпионате Беларуси по футболу в высшей лиге стартовал 27-й тур. Продолжается упорная борьба за первое место, передает «Еврорадио».

В пятницу солигорский «Шахтер» выиграл у могилевского «Днепра» — 2:1. Эдгар Олехнович открыл счет на 35-й минуте, на 43-й Владислав Гевлич его сравнял.

Долгое время «Шахтер» никак не мог выйти вперед, только на 75-й минуте Томислав Киш забивает такой важный гол.

Другие матчи 27-го тура пройдут 28-29 октября. В субботу встретятся: «Слуцк» — «Крумкачы» (начало в 14.00), «Гомель» — «Городея» (16.00), БАТЭ — «Нафтан» (18.00). В 17 часов начнется игра «Ислочь» — «Динамо» (Минск). В воскресенье сыграют: «Славия» — «Витебск» (14.00), «Минск» — «Неман» (15.00), «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (17.00).

У «Шахтера» 62 очка после 27 матчей. БАТЭ имеет 57 после 26, минское «Динамо» — 56 также после 26 игр. Отметим, что с борисовчан сняты три очка из-за «дела Веремко» (БАТЭ засчитали поражение 0:3 в матче со «Слуцком», который они выиграли со счетом 6:0, из-за нахождения в заявке дисквалифицированного футболиста).


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