Каталония отмечает провозглашение независимости

Каталония отмечает провозглашение независимости10
- 27.10.2017, 21:09
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В центре города проходит многотысячный митинг.
Во второй половине дня 27 октября в Барселоне празднуют провозглашение независимости Каталонии.
Парламент автономии в пятницу большинством голосов принял декларацию о независимости от Мадрида. В центре города проходит многотысячный митинг. Люди скандируют «Свобода!» и «Мы независимы», поют гимн Каталонии.
Власти Испании негативно восприняли решение каталонского парламента.
Премьер-министр Мариано Рахой назвал его «преступным». Сенат Испании одобрил прямое управление Каталонией из Мадрида. Испанские власти заявили об отстранении каталонского правительства и планах проведения досрочных парламентских выборов в Каталонии. Однако в Барселоне пока не обращают особого внимания на угрозы Мадрида, там идет празднование исторического события.
Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон назвал Каталонию «страной свободы».
«Каталония есть и будет страной свободы. На службе народу. В тяжелые времена и во времена празднования. Сейчас больше, чем когда-либо», - написал в своем «Твиттере» глава каталонского правительства Карлес Пучдемон.