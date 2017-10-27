Каталония отмечает провозглашение независимости 10 27.10.2017, 21:09

5,204

Фото: Reuters

В центре города проходит многотысячный митинг.

Во второй половине дня 27 октября в Барселоне празднуют провозглашение независимости Каталонии.

Парламент автономии в пятницу большинством голосов принял декларацию о независимости от Мадрида. В центре города проходит многотысячный митинг. Люди скандируют «Свобода!» и «Мы независимы», поют гимн Каталонии.

Власти Испании негативно восприняли решение каталонского парламента.

Премьер-министр Мариано Рахой назвал его «преступным». Сенат Испании одобрил прямое управление Каталонией из Мадрида. Испанские власти заявили об отстранении каталонского правительства и планах проведения досрочных парламентских выборов в Каталонии. Однако в Барселоне пока не обращают особого внимания на угрозы Мадрида, там идет празднование исторического события.

Глава каталонского правительства Карлес Пучдемон назвал Каталонию «страной свободы».

«Каталония есть и будет страной свободы. На службе народу. В тяжелые времена и во времена празднования. Сейчас больше, чем когда-либо», - написал в своем «Твиттере» глава каталонского правительства Карлес Пучдемон.