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Медленный яд путинских денег

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  • Илья Вайцман, «Обозреватель»
  • 27.10.2017, 21:28
  • 4,057
Илья Вайцман

Нельзя работать с путинским государством никак, ни в какой форме.

Кирилл Серебренников сидит под арестом, "силовики" задержали Софью Апфельбаум, обыск в театре у Армена Джигарханяна... Хорошая такая пошла "зачистка". И это еще не конец, я думаю. Перетряхнут всех - кто уедет, кто сядет - но все театры (и другие "учреждения культуры") будут теперь управляться только "патриотами" мединского призыва. С холодными руками, пустыми сердцами и "патриотическими" орга́нчиками в черепах. Которые будут "воспитывать молодежь в наших, единственно-верных традициях".

И отдельно: Ну что, дорогие "деятели культуры"? Вы поняли, наконец-то, что казенные деньги просто ядовиты, и любой к ним прикоснувшийся - даже совершенно бескорыстно и честно - уже инфицирован тюрьмой? Что те деньги, которые вы брали у путинской власти это медленный яд - дошло? Даже если вам платили не за славословия в адрес "вождя и учителя", а за честный труд на сцене. Все, с того момента, как вы получили казенную копейку вы себе не хозяева - только от щелчка пальцев "госслужащего" из охранки зависит ваша свобода. И неважно, что вы эту копейку честно отработали и этому свидетели сотни тысяч человек - щелчок пальцами безликого человека в сером костюме и все. Потому что "так надо". Все вы на крючке. Такие дела...

Если кто-то получал какие-то гранты или руководил казенными "учреждениями культуры" - бегите. За вами придут. Остальным урок: не работать с путинским государством никак, ни в какой форме. Просто по соображениям безопасности, даже если соображения гигиены не останавливают.

P.S. И это не только "мастеров культуры" касается.

Илья Вайцман, «Обозреватель»


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