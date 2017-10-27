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«Партизан-рок» едет в Белосток

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  • 27.10.2017, 21:45

В Белостоке 28 октября выступят Dzieciuki вместе с легендарной польской группой Kult.

Большой совместный концерт под названием «Партизан-рок» состоится 28 октября в Белостоке.

О грядущем концерт говорит в интервью «Радыё Рацыя» музыкант группы Dzieciuki Алесь Денисов

- Для нас этот концерт примечателен тем, что мы будем играть с настоящей легендой польского рока, с Казиком Сташевским, с его основной группой Kult. Для меня, как для человека, который всю жизнь прожил в Гродно, это один из столпов не только польского рока, но в общем тех групп, которые в определенном смысле составили мое мировоззрение. Возможно, для обычного любителя рок-музыки из Беларуси польские группы не настолько известны как для гродненцев, но я бы советовал обязательно обратить внимание на эту группу.

Алесь Денисов рассказал о будущей программе группы Dzieciuki на фестивале «Партизан-рок»:

- Это в основном будут старые песни, так как у нас такая концепция, чтобы не светить новые песни и работать над ними. Прозвучит часть тех песен, которые уже засвечены. Обязательно прозвучит «Дудар» - песня, которая вряд ли войдет в альбом, но она вошла в сборку «Нерастраляная паэзiя».

Начало большого концерта «Партизан-рок» 28 октября в 18 часов в Ледовом Дворце Lodowisko BOSiR (ул. 11 Листопада, 28).


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