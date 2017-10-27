Правительство Испании распустило парламент Каталонии

Правительство Испании распустило парламент Каталонии4
- 27.10.2017, 21:53
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Власти Испании отправили в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона и глав департаментов региона.
Власти Испании отправили в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона и глав департаментов региона. Об этом после заседания совета министров сообщил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает El Pais.
Выборы нового правительства назначены на 21 декабря.
Таким образом правительство Испании применило статью 155 Конституции страны, которая позволяет отстранить руководство Каталонии от власти и ввести на территории прямое управление из Мадрида.