Правительство Испании распустило парламент Каталонии 4 27.10.2017, 21:53

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КАРЛЕС ПУЧДЕМОН

Власти Испании отправили в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона и глав департаментов региона.

Власти Испании отправили в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона и глав департаментов региона. Об этом после заседания совета министров сообщил премьер-министр Испании Мариано Рахой, передает El Pais.

Выборы нового правительства назначены на 21 декабря.

Таким образом правительство Испании применило статью 155 Конституции страны, которая позволяет отстранить руководство Каталонии от власти и ввести на территории прямое управление из Мадрида.