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Госдеп США обнародовал санкционный список компаний из РФ

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  • 27.10.2017, 22:24
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В санкционный список вошли 39 российских компаний и организаций.

Государственный департамент США опубликовал список 39 российских компаний и организаций, которые могут подпасть под предстоящие санкции США.

Среди них компания «Алмаз-Антей», концерн «Калашников», Федеральная служба безопасности (ФСБ), Служба внешней разведки (СВР), Главное разведывательное управление Генерального штаба (ГРУ). Речь идет об организациях, имеющих отношение к российской оборонной и разведывательной сфере.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США продолжает «работать над мерами по осуществлению законодательства, принятого Конгрессом в июле, об усилении санкций против России». Об этом заявила пресс-секретарь Хизер Нойерт 24 октября, отвечая на ежедневном брифинге в Госдепартаменте на вопрос о том, почему администрация президента США Дональда Трампа пропустила срок, установленный для воплощения в жизнь законодательства о санкциях против России, которое президент неохотно подписал 2 августа.

Закон направлен на ограничительные меры против правительства президента России Владимира Путина за его предполагаемое вмешательство в президентские выборы в 2016 году в США, агрессию на Украине и поддержку президента Сирии Башара Асада на протяжении более чем шестилетней войны в Сирии.

Согласно закону, администрация Трампа должна была выпустить к 1 октября инструкцию о том, как следует применять санкции, включая список лиц и организаций, имеющих отношение к российской разведке и обороне.


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